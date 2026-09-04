Opinió
La mirada d’Ulisses
Hi ha alguna manera d’alliberar la humanitat de l’amenaça de la guerra? Albert Einstein i Sigmund Freud es van fer el 1932 aquesta pregunta en un intercanvi de correspondència que es va titular Per què la guerra? A les missives, tots dos coincidien que l’ésser humà posseeix una pulsió innata cap a l’odi i la destrucció que fa difícil alliberar-lo dels mals de la guerra. Però proposaven una solució per modular aquests impulsos: crear un poder supranacional que contingués la violència fent prevaldre la legalitat.
Les seves reflexions, que havien nascut com un encàrrec de la Lliga de les Nacions, van ser un antecedent al naixement de l’ONU el 1945 que cercava evitar els grans conflictes armats amb diàleg i diplomàcia supranacional. També van ser un antecedent de la Unió Europea que, després del dessagnament de la Segona Guerra Mundial, va decidir diluir les seves fronteres i cedir sobirania, tal com proposava Einstein a les seves cartes.
Gairebé un segle després d’aquell intercanvi epistolar, l’ONU i la UE semblen cada cop més afeblides. L’ascens de l’extrema dreta i el seu enaltiment de la força, l’egoisme i el replegament nacional han aconseguit que es relativitzin cada cop més valors com la pau i la cooperació. La crisi de Ceuta ha posat en boca de molts líders europeus la paraula «invasió» mentre als nostres parlaments creixen les forces lliurades al plaer d’odiar sense complexos. Consensos que semblaven indestructibles, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans, són també qüestionats.
A la seva premiada pel·lícula La mirada d’Ulisses, Theo Angelopoulos porta el seu protagonista, un cineasta grec interpretat per Harvey Keitel, a la recerca de tres rotllos de pel·lícula filmats pels germans Manakis que contindrien les primeres imatges preses dels Balcans. Aquest Ulisses modern inicia un viatge homèric per trobar aquesta «primera mirada», una, ens diu Angelopoulos, «que estava més enllà de la política i les qüestions racials, de qui eren amics o enemics», perquè l’odi encara no havia fracturat les comunitats balcàniques dividint-les en races, nacionalitats, religions i ideologia.
Angelopoulos situa la recerca d’aquesta mirada originària en un moment històric concret, el mes de desembre del 1994, en què els Balcans estan sumits en una barbàrie que el protagonista viu en primera persona a Sarajevo. La seva mirada, que podria ser també la nostra cap a Gaza el 2026, es dirigeix a un territori agonitzant per un dels pitjors genocidis del segle XX alimentat per fronteres humanes maleïdes.
El que es materialitza a La mirada d’Ulisses és un viatge a l’interior de nosaltres mateixos per respondre la pregunta que Einstein i Freud es feien: Com aturar la guerra? Ho fa en un viatge personal per la memòria personal i col·lectiva, una que ens continua interrogant, perquè la boira on els castigats habitants de Sarajevo es refugien per recuperar la poesia i ballar en un parèntesi de l’infern, torna a ser aquí i ens empassarà com a ells si les idees reaccionàries ens guanyen la partida.
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