Opinió
El problemón
Així va qualificar l’afer de Ceuta d’aquest estiu el diputat Gabriel Rufián d’ERC, al Congrés dels Diputats. És així, certament: un gran problema per a Espanya i per a la Unió Europea, atès que Ceuta i Melilla són de facto fronteres europees. Els que tenim certa edat, sabem que vam ser educats en la malfiança respecte del moro, com es qualificava llavors a qualsevol que practiqués la religió musulmana, singularment que vivien al nord d’Àfrica. Causes? Moltes, i no totes congruents: des de la seva invasió de la península Ibèrica i la seva estada de deu segles a la mateixa fins a les anomenada guerra d’Àfrica o conflicte bèl·lic entre Espanya i el sultanat del Marroc (1859-1860) en temps del govern O’Donnell, passant per l’onada de patriotisme que es va estendre per tot el país, fomentada, en bona part, per l’Església catòlica quan va encoratjar els soldats «a no tornar sense haver deixat destruït l’islamisme, arrasades les mesquites i clavada la creu en tots els alcàssers».
Res a veure, clar, amb el fet que el general Franco tingués una guàrdia personal formada per soldats marroquins, coneguda popularment com la Guàrdia Mora, o que uns 70.000-80.000 marroquins varen combatre al bàndol franquista al llarg de la guerra civil, però amb connexió amb el passat. El moro sempre ha estat present en la nostra història col·lectiva. Temut i depreciat; però sempre present. Només cal recordar que, una vegada mort Franco, el regne del Marroc va envair, aquesta vegada sí, el Sàhara espanyol... amb pobres, empresonats seus, prostitutes, gendarmes de paisà i també soldats vestits de civils complicant l’arribada de la democràcia a Espanya. Lliçó apresa llavors i també ara: cap broma amb la dinastia alauita. En aquest punt, Alberto Núñez Feijoo i Santiago Abascal no ajudem en res a civilitzar la política espanyola. Dit d’una altra manera: quan governin, pensen anar a la guerra contra Marroc? Pregunta feta en el debat del passat dijous i no contestada. Dada a tenir present. Volen anar-hi els seus seguidors? Twitter, avui X, calla. Gent que només escup, gent que no serveix per a res.
Tots els governs d’Espanya han hagut, han de i hauran de mantenir un tracte deferent envers el Marroc. No és una opinió, sinó una realitat que es manté al llarg del temps. És una simple qüestió geogràfica. Rabat disposa de diverses claus molt complexes; per això, tant aquest govern com els anteriors han de parlar en tot moment de «col·laboració». Debilitat? Sens dubte. Realisme polític? També. Al seu costat, agradi o no, l’alternativa: confrontació bèl·lica. És això possible? Crec que sí, però mentre a Espanya hi ha un estat de dret i democràtic, amb opinió pública bàsicament contrària a la guerra, a l’altre costat hi trobem una dictadura monàrquica, un govern triat pel rei Mohammed VI, un cap d’estat descendent del profeta Mahoma per mitjà de la seva filla Fàtima i del seu gendre Alí - és considerat xerif – o així s’ho creuen, que no ha de presentar comptes a un Parlament plural i que òbviament no té la creu –stop, millor?– d’una opinió pública lliurement creada. Allí s’hi viu com nosaltres quan els anys setanta del segle passat: amb misèria intel·lectual i amb misèria econòmica.
Tot això abans dit, suggereix que el president Pedro Sánchez i el seu govern no tenen cap mena de responsabilitat en la crisi que estem vivint? No, en tenen i molta. Per començar, quan hom té de veí a qui té, tota preocupació és poca i feble tota previsió. L’exemple esmentat del Sàhara, colònia espanyola, i com va ser envaït ho posa de manifest. Els moros no van per davant; van per darrere, i si poden et maten. Expressió grollera, però certa. Així que calia prendre totes les alertes possibles i les mesures adients. I per acabar, el govern de Sánchez ha mostrat un estat de descomposició interna tan increïble, com a certa: guerra entre ministres, policia descontrolada, serveis d’intel·ligència caducs, documents elevats a autoritats civils i a jutges que són publicats ipsofacto, desori en la política internacional....Si això no vol dir final d’etapa, que algú m’ho expliqui.
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