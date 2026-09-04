Opinió
Sánchez, enamorat del Marroc
L’Estat va marxar de vacances mentre patia un atac massiu. O híbrid, com es diu ara. La línia de defensa de Pedro Sánchez consisteix a fer que mai no se sàpiga què va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Les manifestacions, també massives, a les portes de la compareixença del president del Govern a les Corts, demostraven que ha superat els seus predecessors en la capacitat de concentrar l’odi dels espanyols. D’aquí la sensació generalitzada d’estupor dels ministres, tan compungits que hauria estat convenient exigir-los que no acudissin al Congrés.
Sánchez porta al Parlament un discurs que ja no pot pronunciar al carrer sense cobertura digital. La seva «violació de la integritat territorial d’Espanya» a Ceuta s’ha degradat fins a convertir-se en un assumpte «complex i polièdric», les mateixes paraules que utilitza Vox per descriure la Guerra Civil. D’aquí que la rendició davant l’«assalt massiu», per citar una Margarita Robles executada públicament ahir pel seu cap, com bé va detectar Gabriel Rufián, s’hagi sublimat en «defensar la vida humana».
Sánchez promet «transparència absoluta», la clàusula essencial dels discursos mentiders. Per exemple, en reconèixer la covardia de convocar en secret l’ambaixadora marroquina, per utilitzar-la de comodí quan la situació s’ha tornat desesperada. També ha estat transparent a l’hora de denunciar i, per tant, amenaçar els cossos policials que s’atreveixin a redactar informes culpant el Marroc, dictadura de la qual continua enamorat de manera malaltissa. El romanç presidencial amb Rabat equivaldria al fet que Zelenski declarés el seu amor a Putin després de la invasió. Ni tan sols un vídeo de Mohamed VI encapçalant els assaltants amb el sabre desembeinat seria una prova suficient d’autoria per al líder socialista; llàstima que es tracti d’un romanç no correspost. A canvi de degradar el seu raonament fins a extrems inversemblants, Sánchez ha aconseguit que fins i tot Núñez Feijóo exhibeixi espurnes de brillantor en el seu relat alternatiu. D’aquí l’atac frontal, riallades incloses, de la rèplica del líder socialista, amb Ayuso inclosa. Havia encaixat el cop.
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