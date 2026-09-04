Opinió
Sant Daniel, l’eloqüència del silenci
Sempre que travesso la vall de Sant Daniel tinc la impressió que el temps recupera el seu ritme veritable. No és només una impressió; és una experiència. A pocs minuts del centre de Girona, el soroll de la ciutat es va esmorteint fins a deixar pas a un silenci que no pesa, sinó que acull.
El monestir de Sant Daniel no és únicament un edifici antic ni un valuós llegat del nostre patrimoni. És una comunitat viva que, des de fa gairebé mil anys, manté encesa una llum discreta: la de la pregària fidel de les monges benedictines. En un món que sovint identifica el valor amb la visibilitat, elles ens recorden que hi ha una fecunditat que només neix de la discreció.
Penso sovint en el profeta Elies. Déu no se li va revelar ni en el vent impetuós, ni en el terratrèmol, ni en el foc, sinó en «el murmuri d’una brisa suau» (1Re 19,12). Aquesta pàgina de l’Escriptura pren una força especial quan un s’atura en aquesta vall. Aquí el silenci no és absència; és una manera de fer-se present.
Sant Benet inicia la seva Regla amb una sola paraula: «Escolta». Potser avui aquesta és una de les actituds més difícils de viure. Escoltar Déu, els altres, el batec del propi cor. Només qui aprèn a escoltar descobreix que la vida diu molt més del que aparentment sembla. La pregària, però, no és evasió del món. Quan és autèntica, sempre es transforma en servei. Ho expressa bellament el gest generós de la comunitat en cedir un dret de superfície a favor de la Fundació Ramon Noguera perquè hi pugui desenvolupar un projecte destinat a persones especialment vulnerables. És una manera silenciosa, però profundament evangèlica, de fer vida les paraules de Jesús: «Doneu-los vosaltres mateixos menjar» (Lc 9,13).
Quan camino per aquesta vall entenc millor per què l’evangeli presenta Maria com aquella que «guardava tot això en el seu cor» (Lc 2,19). Hi ha realitats que només poden ser compreses des de la contemplació. Sant Daniel n’és una.
En una societat accelerada, que sovint confon la velocitat amb el progrés, aquest monestir continua essent una invitació a tornar a l’essencial. No pretén convèncer ningú. No alça la veu. Simplement hi és. I, precisament per això, continua parlant amb una força que només el silenci és capaç de transmetre. Potser, quan abandonem la vall, no marxem amb més respostes, sinó amb preguntes més fondes. I això ja és un do, perquè només qui sap aturar-se pot descobrir que el silenci també és una forma de saviesa i d’esperança.
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