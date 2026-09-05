Opinió
Pilar Ruiz Costa
La costella d’Adam
Com el lector ja sabrà, les grans catàstrofes d’aquests dies s’han vist interrompudes per una altra de més menuda: l’informe publicat l’abril passat per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) sobre els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. I per què ara, si es va publicar a l’abril i, total, la menopausa ens la bufa –científicament parlant–?
Doncs perquè ha estat ara, quatre mesos després, fartes ja a l’Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) de denunciar-ho a l’Aesan i de rebre el silenci per resposta, quan han acudit a la premsa. Quan sentin parlar de «periodisme útil», és això. Després que ho publiqués elDiario.es, i que posteriorment se’n fessin ressò multitud de mitjans, l’Aesan ha anunciat que revisarà l’informe.
Però què hi van poder detectar, les investigadores de l’AMIT, de tan escandalós? Doncs que, entre altres suggeriments de l’Aesan a les dones «en aquesta etapa de la vida», recomanaven el consum de ferro i vitamina C. Tots dos, nutrients fabulosos. El problema era que els valors d’ingesta recomanats provenien d’estudis fets exclusivament amb homes, sense advertir explícitament d’aquest fet i, a més… Sense venir a tomb.
Ni ràpida ni veloç, però acorralada, l’Aesan ha retirat l’informe de la seva pàgina web –en una setmana en què tot sembla voler-se enllestir amb un «Apa, adeu!»– i reconeix «l’omissió d’un advertiment» sobre les dades en què es va basar el seu estudi.
No es tracta que 11 mil·ligrams de ferro hagin de matar cap dona. Es tracta que algú va haver d’arribar l’any 2026 i preguntar: «Perdó, aquest estudi per a dones està basat en dades de dones?». I la resposta va resultar ser: «En part, no». Es tracta que una agència oficial hagi pogut publicar un informe sobre dones menopàusiques sense haver-se fet abans aquesta pregunta.
És tot just una gota més en el got de l’androcentrisme (segons la RAE, «visió del món que situa l’home i el seu punt de vista al centre de la societat, la cultura, la història i el coneixement»). I en medicina, ja fa massa temps que aquest home s’hauria d’haver apartat una miqueta per deixar espai a la dona. Si l’estudi va de menopausa, fins i tot… apartar-lo del tot.
Els meus lectors més fidels recordaran un article meu del 2019, Situs inversus –i als nous els convido a buscar-lo, malgrat l’espòiler–. La meva preciosa àvia Catalina tenia aquella rara anomalia congènita que feia que els seus òrgans principals estiguessin invertits, com en una imatge reflectida en un mirall. Tenia el cor a la dreta i el fetge, a l’esquerra.
Jo aleshores divagava sobre el risc que un metge descartés una apendicitis perquè el dolor no fos allà on «havia» de ser. I advertia que la meva àvia pertanyia a una població de risc, no per aquell 0,01 % de situs inversus, sinó per una cosa molt més comuna: ser dona.
Les dones pateixen gairebé el doble d’efectes adversos als medicaments que els homes, en part a causa de la seva exclusió històrica dels assajos clínics –i als fets em remeto–. Tenen fins a un 50 % més de probabilitats de rebre un diagnòstic erroni després de patir un infart. I a les mateixes dones els costa més reconèixer els símptomes d’un infart perquè, històricament, les publicacions descrivien els que presentaven els homes, convertint-los en el subjecte «normal» i els seus símptomes en els «clàssics», mentre els de l’altra meitat quedaven relegats a l’etiqueta d’«atípics». L’enèsima cara de «la costella d’Adam».
Sé que les lectores fa estona que han entès el concepte, i als meus estimadíssims lectors –és igual en quina etapa de la vida, però amb penis– els proposo que imaginin un estudi que recomanés farina de fenc per millorar el rendiment de futbolistes d’elit abans d’un partit decisiu perquè 200 individus van demostrar que milloraven el seu rendiment després d’ingerir-ne. Això sí, sense especificar que els individus eren hàmsters i que la farina formava part del seu pinso.
Fins i tot un asterisc amb «eren hàmsters» semblaria insuficient. Qualsevol cosa que no fos un estudi fet amb futbolistes resultaria escandalosa.
Però no són futbolistes, sinó dones. I l’única cosa històricament menys interessant per a la ciència que una dona –i als fets em remeto– és una dona que ja ha arribat a la menopausa.
Però, ai, si els homes tinguessin la menopausa…! Des de l’antiga Grècia hi hauria tractats i doctrines, i lírica parlant de com n’és, de fantàstica o de terrible. Tindria prestigi, escoles, controvèrsies i hi hauria tertulians discutint si arribar-hi ens fa millors o pitjors homes.
Sòcrates s’hauria preguntat si la menopausa allibera l’home de les seves passions. Aristòtil hauria elaborat una teoria per explicar per què un guerrer menopàusic ja no dorm. I Hipòcrates hauria escrit almenys quatre tractats sobre les suors nocturnes d’Ulisses.
Però en aquesta particular odissea les dones ni tan sols sabem quants mil·ligrams de ferro o vitamina C necessitem. Si no ho va dir cap filòsof grec, ja ho dic jo: Quins pebrots!
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