Opinió
Un curs per consolidar una ciutat en marxa
Aquests dies comença el curs escolar i també el curs polític que serà el quart que afronto com a alcalde. Un curs en què iniciem una nova etapa amb un govern de coalició entre Guanyem i Esquerra. Ho faig amb el convenciment i les eines, després de tres anys al càrrec, per consolidar la ciutat que hem posat en marxa com hem comprovat amb les obres a molts barris de la ciutat aquest estiu: asfaltatge, el parc infantil dels Químics, el nou aparcament de Mas Gri, la millora d’equipaments cívics a Palau i Sant Narcís, els entorns escolars… Aquest era i és el nostre primer objectiu: tenir una Girona moderna, que s’actualitza i que millora en el seu dia a dia.
Però més enllà d’aquesta millora de l’espai públic, que és imprescindible i que aquest curs comptarà amb més inversions en il·luminació i asfaltatge, cal destacar que aquest serà el període en què l’Ajuntament de Girona tornarà a oferir habitatge protegit i públic en règim de lloguer a la ciutat: 100 famílies obtindran una nova possibilitat d’habitatge a Girona, fruit de l’actuació iniciada al mandat passat i executada en aquest mandat, en paral·lel al fet que com Ajuntament ja hem inscrit més solars perquè en el futur aquestes operacions es multipliquin a la ciutat.
Tanmateix, no ens volem quedar aquí: hi ha diverses operacions vinculades a la cultura que desencallarem els propers mesos com són la redacció del projecte del futur espai formatiu d’arts escèniques a l’antiga UNED, la mutació demanial per fer possible la construcció de l’Arxiu Provincial a Fontajau i, finalment, el projecte de la biblioteca de la Casa de Cultura. Projectes que, com la concessió de Fontajau i l’inici de les obres del Pla de xoc d’instal·lacions esportives, ens han de servir per fer un pas endavant com a ciutat cultural i esportiva, dos pilars que sempre han definit la identitat gironina. Pilars que han estat compartits amb la idea de ciutat educadora que, des de fa dècades ens mou com a ciutat. Per això, amb la creació de la regidoria de ciutat universitària, així com amb les millores dels entorns escolars, l’avenç substancial per tenir el nou institut Ermessenda i el treball per ampliar places públiques d’escola bressol, comptem també fer un pas endavant en aquest àmbit.
Aquests són només alguns detalls del que veurem i viurem en un curs on la plaça de Catalunya viurà una pacificació treballada des de fa molts anys i la Girocleta confiem que arribi al municipi de Salt i consolidi el creixement exponencial que li hem donat al servei públic de bicicleta, com també hem fet amb les línies d’autobús. Un curs que també haurà d’incorporar millores que estem treballant en el sistema de recollida de residus, sobre el qual molts veïns i veïnes sovint me’n feu referència. Hem esmenat i millorat el contracte vigent, però no ens volem quedar aquí. Girona és una ciutat en marxa i aquest curs el govern de Guanyem i Esquerra i jo com a alcalde continuarem a peu de carrer per fer que res s’aturi. Girona i la seva gent s’ho mereix.
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