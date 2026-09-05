Opinió | EL BOULEVARD
Onze de Setembre al Camp de Mart
Testimoni personal de la recuperació de la Diada Nacional a la Devesa de Girona al 1976
El camp de Mart, denominació afrancesada, és una esplanada sense arbres dins d’un gran parc. Permet actes de tota mena amb una gran concentració de public. També Girona disposa del seu dins de la Devesa. Al 1976 una bona part encara estava ocupada pel vell Estadi del GEiEG, la Sociedad Hípica gerundense y la piscina de Girona, avui espais retornats a la ciutat. El camp de rugbi de l’estadi grupista seria on l’onze de setembre de 1976 es celebraria la primera Diada Nacional de Catalunya després de la Guerra Civil. Amb motiu d’aquest mig segle l’Ajuntament de Girona ha demanat que aquells que hi varen ser donin el seu testimoni i ho faig avui a travers d’aquest article.
Aqui mateix vaig escriure a mitjans d’agost que es complien 50 anys, també, de la meva primera col.laboració periodística com a corrresponsal esportiu de l’agència Efe a Girona. En Narcís Pardàs, que era el corresponsal principal, sabent del meu interès per la politica en aquell apassionant moment que suposava la transició em va demanar, malgrat els meus setze anys, que l’ajudés també a elaborar les noticies polítiques. I per tant, unes setmanes després del meu debut, enviaria a l’agència la notícia de l’acte de la Devesa. Un text d’agència és fred pero suposo, a més d’informar, deixaria constància de l’entusiasme i emoció de la gent i que s’havia desenvolupat l’acte de la Devesa amb tota normalitat. I es que l’obsessió dels que erem de la "ceba" ( catalanistes en general) ja era llavors l’ordre i la normalitat de la democràcia.
Franco havia mort al novembre de 1975 mentres el "búnker" del règim volia mostrar la seva aparent fortalesa. Això inclou les execucions de setembre de 1975 que va enfrontar el govern espanyol amb molts altres paissos. Aquesta tensió conviurà en els primers messos del regnat de Joan Carles I amb l’anunci d’una certa obertura a l’activitat politica a travers dels partits encara tècnicament alegals, és a dir tolerats. A Girona ja hi havien grups de persones amb una activitat organitzada i publica. Es movien i s’en parlava. Singularment els comunistes del PSUC, els convergents de Jordi Pujol, els liberals d’ Esquerra Democràtica de Trias Fargas y la Lliga de Josep Maria Figueras, els socialistes d’en Joan Reventós i el reagrupament d’en Josep Pallach. Com a complement un reforçament de l’activitat periodística critica amb el règim sobretot centrada en el setmanari Presència i altres publicacions comarcals.
A partir del gener de 1976 comencen autoritzar-se actes públics sota el format de conferències o presentacions de llibres. La Cambra de Comerç , la Fontana d’Or o la Casa de Cultura els aixoplugaven en el cas de Girona ciutat. També a les principals poblacions de les nostres comarques. El segon semestre de 1976 és de gran intensitat politica a Girona. Al juliol el rei destituïa el president del govern heredat de Franco, Arias Navarro i nomenava Adolfo Suárez. Aquest accelera la transició amb l’amnistia, la legalització de partits i sindicats( excloent comunistes i republicans), l’anunci d’una reforma politica i la convocatòria d’ eleccions generals ( a les quals obviament ell s’hi presentaria) . El governador civil de Girona, Armando Murga, que era del morro fort, va optar per autoritzar les primeres manifestacions i mítings aquell mateix estiu fora de Girona abans d’autoritzar-les a la ciutat. Aixi arribem al setembre de 1976 quan d’una tacada s’autoritza l’onze de setembre a la Devesa i els primers mítings de Convergència i del PSC al Pavelló d’Esports mentres que es prohibeix el del PSUC.
L’ arxiu de l’ajuntament gironí ha publicat aquests dies nombroses imatges de l’onze de setembre a la Devesa, autoritzat fora del centre urbà de la mateixa manera que a Barcelona es va prohibir la concentració del parc de la Ciutadella enviant-la a Sant Boi. Hi he vist i recordat molts coneguts d’aquells temps. Del contingut de l’ acte, entre festiu i reivindicatiu, se n’ha escrit aquests dies. La intervenció d’en Salvador Sunyer, la presentació d’en Narcís-Jordi Aragó o el cant d'Els Segadors per Dolors Lafitte . Si que voldria aportar un parell d’apunts. La nit abans fou complicada. Alguns grups ultres arrancaven els cartells que anunciaven l'acte. En canvi, militants del PSC i Convergència que els repartien foren retinguts por la policia. Però de dia ja no va passar res. «Puc certificar que avui encara conservo l’emotivitat i la sensació d’haver viscut un instant especial. Però també ens quedà el regust que aquella tarda potser no hi havia tanta gent com s’esperava. Un any despres, el 1977, la concentració de Girona i sobretot la de Barcelona, amb les primeres eleccions ja celebrades, foren multitudinàries i aclaparadores. Potser aquell setembre del 1976 encara res estava del tot clar.
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