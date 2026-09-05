Opinió
Daniel Tarragó Sanfeliu
Prohibir, ignorar o aprendre
En algun ajuntament, ara mateix, una tècnica demana a una eina d’intel·ligència artificial que li resumeixi un informe. Un administratiu hi prepara una resposta. Un càrrec electe l’utilitza per ordenar les idees d’un discurs. No és una escena de futur ni el resultat d’un pla institucional. És una pràctica quotidiana que sovint es desenvolupa sense criteris compartits, sense formació i des de comptes personals.
El problema no és que aquestes persones siguin irresponsables. Hem posat al seu abast una tecnologia nova, potent i aparentment senzilla, però ningú no els ha explicat com fer-la servir bé ni què hi ha al darrere. La IA escriu amb seguretat fins i tot quan s’equivoca. Pot inventar dades, reproduir biaixos, exposar informació reservada o oferir una resposta jurídicament impecable en la forma i falsa en el contingut.
Davant d’aquesta realitat, els ajuntaments tenen tres opcions: prohibir, ignorar o aprendre. La primera és prohibir-ne l’ús. Pot semblar una decisió prudent, però és poc realista. La IA és massa accessible i massa útil perquè desaparegui amb una circular interna. Si no hi ha alternatives corporatives ni criteris clars, continuarà utilitzant-se des de comptes particulars i fora de qualsevol supervisió. La prohibició pot acabar produint allò que vol evitar: menys control. La segona opció és fer veure que no passa res. És la més còmoda i probablement la més perillosa. L’organització aprofita informalment els beneficis de la IA, però trasllada els riscos al treballador. Li exigeix que protegeixi les dades, detecti errors, entengui els límits i el funcionament de l’eina i compleixi una normativa complexa sense haver-li proporcionat ni coneixements ni instruccions. No és autonomia professional. És abandonament institucional. La tercera opció és governar-ne l’ús. I això comença per alfabetitzar el personal: tècnics, administratius, comandaments i càrrecs electes. No cal convertir ningú en informàtic. Cal saber què pot fer bé, com donar-li instruccions, quines dades no s’hi poden introduir, quan cal verificar una resposta, quines tasques no s’han de delegar i qui respon de la decisió final.
El Reglament europeu d’intel·ligència artificial dona urgència a aquesta qüestió. L’article 4, aplicable des del febrer de 2025 i modificat el juliol passat, obliga els proveïdors i els responsables del desplegament de sistemes d’IA a adoptar mesures que afavoreixin l’alfabetització del personal. Des del 2 d’agost de 2026 també s’aplica la major part del Reglament, incloses noves exigències de supervisió i transparència. Formar, però, no és organitzar una xerrada i arxivar-ne el certificat. És facilitar eines adequades, ensenyar a utilitzar-les, diferenciar usos acceptables i prohibits i entendre prou la tecnologia per supervisar-la. Les eines canviaran; el criteri continuarà sent necessari. Aquesta formació pot semblar una càrrega als ajuntaments petits, sotmesos a moltes obligacions i amb equips limitats. En realitat, ignorar-ho crea una càrrega encara més gran. Un ús correcte pot estalviar temps i millorar la feina municipal. Un ús inconscient pot multiplicar errors amb una rapidesa extraordinària.
A les comarques gironines, on molts municipis treballen amb estructures reduïdes, aquesta responsabilitat no es resol enviant una guia per correu electrònic. Cal cooperació supramunicipal, recursos compartits i formació adaptada a tasques reals: redactar documents, resumir expedients, preparar informació pública o analitzar aportacions ciutadanes. La norma és la mateixa per a una gran ciutat que per a un consistori amb pocs treballadors; la capacitat municipal d’aplicar-la, evidentment, no.
La IA ja ha entrat als ajuntaments. La decisió pendent no és si la deixem passar, sinó si la mantenim a les fosques o encenem el llum. Governar-la vol dir donar coneixement als qui ja l’estan utilitzant i assumir, com a institució, una responsabilitat que mai no hauria de recaure exclusivament sobre cada treballador.
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