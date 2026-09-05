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Opinió

Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

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Qui pot apujar els preus?

Les dades d’aquest estiu dibuixen una diferència interessant entre dos sectors que comparteixen client, temporada i bona part dels mateixos problemes. Hotels i restaurants pateixen l’encariment de l’energia, dels aliments, dels salaris i de les cotitzacions. Però, com a mínim pel que suggereixen ara les xifres, no tenen la mateixa capacitat per traslladar aquests increments al consumidor.

Els hotels de la Costa Brava van facturar al juliol una mitjana de 147,78 euros per habitació ocupada, un 14,3% més que un any abans. És un increment molt superior al registrat pel conjunt de Catalunya i Espanya i mostra que el sector ha pogut elevar tarifes de manera significativa. Això no vol dir necessàriament que els beneficis hagin crescut en la mateixa proporció. Els mateixos hotelers adverteixen que els costos s’han disparat. Però, almenys, una part d’aquest encariment sembla haver-se pogut repercutir en el preu.

A Lloret de Mar, una enquesta del gremi de bars, restaurants i cafeteries revela que més de la meitat dels negocis asseguren que la rendibilitat ha empitjorat, malgrat que l’afluència de clients s’ha mantingut. Més de quatre de cada deu detecten, a més, una reducció de la despesa mitjana per client. El consumidor continua assegut a la taula, però mira més la carta, el preu i què demana.

L’hotel sembla tenir més marge per apujar preus sense perdre demanda. El restaurant, en canvi, topa més ràpidament amb el límit de la butxaca del client. I quan els costos pugen però els preus no poden créixer al mateix ritme, el que s’aprima inevitablement és el marge.

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