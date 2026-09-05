Opinió
Santana a Turissa
Amb el títol Una de romans s’han fet a Tossa de Mar unes quantes visites teatralitzades a la Vil·la Romana Els Ametllers. La meitat en català, i l’altra meitat en castellà. L’actriu Anna Peña (responsable de la dramatúrgia i direcció) i els actors Xavier Puigdemont i Bru Gallart han fet passar, els quaranta-cinc minuts que duren les visites, una estona divertida a un públic que ha esgotat les entrades en totes les funcions. Un públic que, a banda de riure i/o somriure, ha pogut conèixer de primera mà un dels enclavaments rurals de l’època romana més importants dels excavats a Catalunya. Per magnitud i per conservació.
La Vil·la romana Els Ametllers, també coneguda com a Vil·la Vitalis, nom del primer propietari i de qui la va construir, suposa el principal testimoni del pas de la cultura romana per Turissa. I és reconeguda, sens cap dubte, com l’embrió de la futura Tossa. S’hi poden veure en molt bon estat de conservació mosaics, fonts, un conjunt termal, piscina i un seguit de restes arquitectòniques que van configurar la luxosa i àmplia casa on vivien els senyors, però també altres estances més rústegues on feien vida els esclaus.
A les amples feixes que envoltaven les edificacions s’hi conreava, sobretot, la vinya. Una activitat que depassava de llarg la producció per a consum domèstic i que va convertir Els Ametllers, probablement, en un dels primers i més importants cellers de Catalunya, dedicats a l’exportació de vi arreu de l’Imperi Romà.
Vaig tenir ocasió de gaudir la darrera representació dels tres solvents actors, el dissabte 29 d’agost. Cadascun des del seu personatge- Vitalis el propietari; Pomponia, la seva dona; i Tiberius, un navegant i espavilat mercader- ens van il·lustrar, però sobretot, com els deia, ens van fer riure. El fet que des de l’inici impliquessin el públic atorgant-nos el paper dels esclaus que el mercader oferia a Vitalis, hi va tenir molt a veure.
Tot havia anat rodó durant la primera mitja hora de la visita. La nit era agradable i el lloc, tot i tenir una ubicació ben cèntrica, permetia seguir visita i diàlegs perfectament i sense amplificació. Llavors va aparèixer C. Santana (Samba pa ti)! I uns quants boleros! I alguns estàndards del repertori musical internacional! Al veí hotel Neptuno & Venus Spa - un nom ben adient per un establiment turístic ubicat a menys de 300 metres d’Els Ametllers- havia començat el ball. Puntualment, com cada nit, a les 21.30 h. Aliens i indiferents a la visita teatralitzada que tenia lloc i ens tenia subjugats, els músics van començar la seva feina: tocar (a un volum considerable) i fer ballar els turistes. La màgia s’havia trencat i ni el sentit de la improvisació i de l’humor d’un dels actors: «Són els meus músics que assagen per les festes de la verema», va aconseguir retornar-la. En acabar la visita, ens vàrem assabentar que la «interferència» havia estat recurrent tots els dies de visita. Una llàstima! I encara més, després de pensar que als organitzadors i promotors d’aquestes excel·lents visites no els hagués costat massa preveure la situació i negociar o imposar tan sols un retard de quinze minuts en l’inici de la gresca els dies de funció. Espectacle, actors i públic s’ho mereixien. Un repte i quelcom a millorar per a noves temporades, donat que valdria molt la pena consolidar una iniciativa cultural com aquesta.
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