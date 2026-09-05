Opinió
El taló d’Aquil·les de Salellas
Una de les sorpreses d’aquest estiu a Girona ha estat l’aspecte d’abandonament de molts dels seus parcs i espais verds. Ha fet molta calor, més de l’habitual, i els sectors que tenien una mica de verd s’han tornat secs i grocs. S’entén que sigui impossible regar-los prou perquè suportin la calor, i fins i tot seria discutible que tingués sentit fer-ho a costa d’un recurs tan escàs com l’aigua. Però la imatge donava a la ciutat una certa pàtina de patetisme, un toc deslluït que no li correspon.
Així, parcs com la Plaça de les Cordes, al Passeig d’Olot, moltes de les seves placetes o determinades zones de Fontajau semblaven durant setmanes sortides del Far West. El sector de Fontajau que dona al riu Ter oferia l’estampa d’un erm àrid de pastures groguenques i cremades.
Des de fa mesos, l’Ajuntament de Girona està canviant la seva manera de gestionar el verd urbà. La renaturalització forma part de la seva política ambiental: menys segues, més vegetació espontània, més biodiversitat, més espai per als insectes i els pol·linitzadors i una major capacitat d’adaptació de la ciutat al canvi climàtic. Es parla de renaturalització dels espais. Però la veritat és que a Girona resulta cada vegada més difícil distingir entre un parc renaturalitzat i un parc descuidat.
El mateix Ajuntament ha fet una cosa interessant: ha posat a disposició dels ciutadans una eina per consultar el manteniment del verd urbà. Només cal entrar al mapa de Paisatge i Biodiversitat de la UMAT per comprovar quan i com s’intervé en determinats espais. La transparència és benvinguda. Però té una conseqüència inevitable: també permet fer comparacions. Veure la freqüència amb què es fa el manteniment. El privilegi d’algunes àrees cèntriques davant dels barris.
I és aquí on apareix una vegada més la tan polèmica Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana, en l’àmbit de la qual s’enquadren les matèries delegades a Sergi Cot Cantalosella (Guanyem Girona), regidor d’Acció Climàtica. Cal recordar que aquesta cartera inclou els residus, un dels assumptes que més maldecaps ha generat al govern de Lluc Salellas, el seu clar taló d’Aquil·les.
El problema dels residus primer, i ara la imatge d’abandonament o deixadesa d’alguns parcs de la ciutat, han situat les polítiques d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona entre els àmbits més sensibles de la gestió municipal. L’àrea promet convertir-se en un dels blancs de l’oposició política de cara a les pròximes eleccions municipals.
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