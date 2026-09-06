Opinió
Un altre eclipsi, ara el de Ceuta
El llarg eclipsi de Ceuta (portem més d’un mes amb la «broma» marroquina) ha aconseguit apagar l’alarma social generada pels incendis i la calor de rècord que han assolat la geografia espanyola. El president del Govern espanyol, abans d’aquest eclipsi, que va substituir en 24 h l’astronòmic, va tornar a insistir sobre la necessitat d’un pacte d’estat per a l’emergència climàtica. I hi va tornar, en la mesura que ja va fer un intent farà uns tres mesos, fruit de l’anunci fet per ell mateix el passat 1 de setembre del 2025 (per tant, ja fa un any). Ara, arran dels incendis i la calor extrema, busca altre cop presentar-lo amb un escenari de confrontació que pot portar al mateix resultat, però amb més cridòria.
Però aquesta seria una lectura i/o el relat polític, que amaga una altra realitat que evidencia que no s’està sent rigorós i coherent, de fet molt incoherent i amb una factura que estem pagant entre tots. Que potser no va declarar l’emergència climàtica el Govern espanyol el 21 de gener del 2020 i, tot seguit, el mateix mes de gener també la declarava el Govern de la Generalitat? Quina paradoxa cal assenyalar? Què s’ha fet després de sis anys i mig d’emergència climàtica?
Si realment estem o estiguéssim en emergència climàtica, l’eclipsi de Ceuta no seria tal i tindria o hauria de tenir caràcter d’emergència nacional. Que no haurien d’estar implementats el màxim de protocols, dispositius de tot tipus, controls, normatives, gabinet de crisi, seguiment de dades, línies d’ajudes i subvencions tant per mitigació, com per adaptació al canvi climàtic?
Per cert, si tan greu és la situació a Ceuta, com és que no es declara també l’emergència nacional en aquest territori en lloc d’estar marejant la perdiu i no implicar-hi la UE, diplomàtica, econòmica, política i militarment? A què venen tants miraments amb el Marroc? Què amaga Espanya mentre la UE xiula?
Si realment estem en una situació de risc i perill quasi permanent per episodis extrems, i per això es va declarar l’emergència climàtica, com és que sis anys després encara estem donant voltes a l’emergència, ara volent fer un pacte d’estat? No estem perdent un temps preciós (sis anys ja, insisteixo) que està provocant molta interpretació i diagnòstic, molts rius de tinta, molt debat periodístic i parlamentari, però també molta desafecció ciutadana?
Recordem quan es va declarar l’emergència sanitària. Que no es van succeir controls, normatives, prohibicions, etc.? Que no es van perseguir, denunciar, prohibir, bloquejar i/o tancar webs, censurar continguts de xarxes socials, denunciar col·lectius i professionals dissidents de la pandèmia i/o les vacunes? Per què ara, en canvi, i fa anys, però cada dia que passa més, surt gratis i impune dir autèntiques barbaritats, mentides, generar desinformació sobre el canvi climàtic i, en canvi, només hi ha reaccions altisonants i declaracions efectistes per part del Govern espanyol (i català també), i molts escarafalls sobre el negacionisme? Però no només no es fa res, sinó que amb l’alarma constant sobre el negacionisme, encara se li dona més oxigen. Que potser es busca tenir un espantall per legitimar el retardisme?
També va anunciar Pedro Sánchez la creació d’un Panell científic d’assessors sobre canvi climàtic per setembre. Si us plau, no. Que potser no té el president del Govern assessors en el Gabinet de Presidència i més estant en emergència climàtica? Que no té els científics del CSIC o de l’AEMET? Que no té els informes permanents que li han o haurien d’estar proporcionant els científics espanyols de l’IPCC i de l’Oficina de Canvi Climàtic? Que no té un equip qualificadíssim al MITECO (Ministeri de Transició Ecològica), llegat de l’anterior i prestigiosa ministra Teresa Ribera, avui a la Comissió Europea?
Tot el que fa anys diuen, publiquen, contrasten i adverteixen els científics està més que negre sobre blanc. El que cal ja és acció climàtica, actuar i endegar ja el gruix de mesures que ja contemplava la declaració d’emergència climàtica i que continuen esperant.
No, Sr. Sánchez, el pitjor enemic és el retardisme, és continuar retardant mesures de xoc que colpegin la deriva consumista, que garanteixin molt més l’extensió de les energies renovables (per cert, el Govern espanyol no té res a dir al català sobre com de malament s’està gestionant l’acció climàtica, per una banda, amb l’estancament irresoluble de les renovables, a la cua d’Europa, i, per l’altra, amb més del 60% d’ajuntaments sense Plans d’Emergència Climàtica locals, amb moratòria del mateix Govern de la Generalitat?) i, per descomptat, que garanteixin i estimulin l’adaptació de les infraestructures a la nova realitat climàtica.
Sr. Pedro Sánchez, vostè diu que «El negacionismo climático es el peor de los combustibles». No, Sr. Sánchez, el pitjor combustible és el dels combustibles fòssils i continuar relativitzant-los. El pitjor combustible, i molt més perillós del que sembla, és que, després de sis anys que es va declarar l’emergència climàtica, no es noti que hi estiguem. Això provoca una gran confusió i desafecció, i una interpretació: si no es prenen ja mesures dràstiques, vol dir que l’emergència climàtica no deu ser tan greu. I això, alhora, és munició per al negacionisme climàtic, que retorça encara més la interpretació apuntant a un muntatge polític. Òbviament, un muntatge no ho és, és evidència científica, però el retardisme permanent d’organismes i ens locals, comarcals, provincials, nacionals i estatals projecta la idea que hi ha centenars o milers de persones «vivint» del canvi climàtic. Cal donar exemple ja i, si us plau, acabin d’una vegada amb l’eclipsi de Ceuta o acabarà amb vostès.
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