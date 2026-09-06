Opinió
Balla Yáser, balla!
Balla al so d’algun dels teus paisans: Shakira, Maluma, Juanes, Sebastián Yatra o qualsevol altre; el que més t’agradi, però balla. Que dels teus balls després de cada gol, en depèn la nostra alegria. Que aquests balls han permès que en dues jornades l’equip hagi tombat els que provisionalment eren líders del campionat, primer Las Palmas i ahir l’Sporting. Tu continua ballant.
Ahir el teu ball va servir per festejar el primer gol que encaixava l’equip asturià en aquest inici de campionat i alhora va obrir la porta a la segona victòria consecutiva d’aquesta lliga. Veure’t ballar, potser no t’ho sembla, pot haver servit també per canviar de cop, pessimisme per optimisme. O sigui que tu balla Yáser, balla.
Ja saps que a hores d’ara has ballat més cops aquesta temporada del que ho havies fet en l’any i mig anterior que havies estat a l’equip. Potser és que has madurat, crescut i t’has adaptat. Potser és que el nou entrenador et dona alguna cosa diferent del que et donava l’anterior. O simplement, que hagis vist i decidit que pots ser el líder d’aquest equip. O potser són totes aquestes coses juntes. El que queda clar en aquests moments és que ara els partits amb tu porten música. I l’única por en aquests moments és que alguna oferta llunyana no ens tregui la sintonia que ha il·lusionat tothom.
Perquè si alguna cosa vol Montilivi és ballar amb tu i com més vegades millor. I si per fer-ho en comptes de música colombiana, s’ha de fer amb salsa, bachata o qualsevol altre estil musical, creu-me Yáser, que tothom hi està disposat. Perquè veient aquests teus primers partits, queda clar que els teus balls són el ritme que pot portar l’equip a l’objectiu final. O sigui que balla i fes ballar l’estadi que la gent també vol fer-ho.
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