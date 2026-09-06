Opinió
Té cita prèvia?
La vida ordinària de la ciutadania implica múltiples relacions amb les nostres administracions públiques, ja que hi ha requisits i obligacions que exigeixen tractar i seguir els tràmits que el laberint normatiu imposa, i que cada vegada són més complexos i enrevessats, fins i tot per als funcionaris. Certament, la planificació facilita la feina, l’estalvi de temps i la celeritat per resoldre tràmits, i suposo que aquesta era la idea inicial de la instauració de les cites prèvies, imposades alegalment amb motiu de la desastrosa pandèmia. Però les rutines, a les administracions públiques, s’instauren i s’eternitzen tot i que ja no siguin necessàries ni facilitin les relacions amb la ciutadania. I aquest és el cas de les cites prèvies, que van néixer com una mesura excepcional i s’han convertit, per inèrcia burocràtica, en un requisit permanent que condiciona i limita l’accés als serveis públics.
Més d’una persona m’ha fet arribar el seu descoratjament i la seva indignació pel tracte rebut, en relació amb el tema de la cita prèvia, quan, per necessitat i no per gust, ha tingut la necessitat, o obligació, d’acudir a una administració. La primera benvinguda per part del funcionari que atén el públic ha sigut: «Ja té cita prèvia?». La persona interrogada contesta que no ho sabia i humilment demana disculpes. Curiosament, en aquest cas concret, la persona funcionària que l’havia d’atendre estava sense atendre ningú i immediatament la va atendre de manera amable i eficaç. Però, en d’altres ocasions, les traves per poder accedir al departament o a la persona funcionària per consultar o resoldre un dubte, un problema o rebre informació d’un expedient s’han convertit en un trencaclosques i un calvari, totalment injustificats.
Des de les administracions s’ha de prendre consciència que el temps és un bé que pertany a cada persona, i que cal respectar escrupolosament l’obligació de no fer perdre absurdament a la ciutadania el seu temps per llargues esperes, informacions esbiaixades o tràmits innecessaris. La pèrdua de temps forçada és un greuge molt perjudicial per a qualsevol persona i un motiu de desconfiança envers les institucions. La cita prèvia és una opció comprensible, però no pot continuar essent una imposició. L’atenció presencial flexible és necessària, i ni els protocols ni la gestió pública erràtica ni la comoditat del funcionariat poden justificar que la cita prèvia continuï essent un requisit indispensable per ser atès. El manteniment de mesures extraordinàries quan ja no calen és un clar exemple de desídia i inoperància institucional que cal corregir amb urgència. Ho hem de repetir una vegada i una altra: la ciutadania és qui paga el manteniment de les administracions i mereix una administració que escolti, que obri portes i no posi barreres, i que recordi que la seva funció és servir i no complicar més la vida de la ciutadania.
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