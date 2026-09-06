Opinió
Futbolistes i maternitat
El futbol com a accelerant dels debats que incumbeixen les dones, curiós. Aquests dies s’ha sabut que la Federació Espanyola ultima un acord amb una clínica de reproducció assistida per facilitar que les jugadores de la selecció puguin congelar els òvuls. Atès que les esportistes d’elit disfruten del seu nivell òptim de rendiment en els anys més fèrtils, la preservació dels gàmetes incrementa les seves opcions de ser mares quan la seva carrera declini. Prestar atenció als imperatius específics de les dones en matèria de salut reproductiva suposa un salt de gegant. Amb totes les precaucions, ja que el fet de congelar els ovòcits no assegura un embaràs exitós, les futbolistes estaran més ben proveïdes per jugar si volen la pròrroga de la maternitat.
Hi ha clubs de futbol i altres esports que ja financen els tractaments de conservació d’òvuls a les jugadores com a part de les seves retribucions. També empreses que ofereixen aquesta possibilitat a les seves empleades de cert nivell. Aquestes polítiques han rebut algun retret per tal com inciten les dones a postergar els seus desitjos de tenir fills a canvi de resistir en l’escalafó i no ataquen els necessaris canvis socials per aconseguir que ser mare no suposi un llast.
Aquests dies, la congressista nord-americana Alexandra Ocasio-Cortez es troba en ple procés de congelar els seus ovòcits. A través de vídeos a les xarxes està mostrant als seus milions de seguidors cada pas del tractament. Aprofita l’oportunitat per destacar com de car resulta el procés (a Espanya, uns 5.000 euros), que no cobreixen gaires assegurances ni la sanitat pública, i anima les dones a valorar les opcions al seu abast abans que sigui tard. Però, què passa amb la immensa majoria de la població femenina espanyola en edat reproductiva? En el seu cas, són les condicions laborals precàries i les dificultats d’accedir a un habitatge les causes principals que les porten a postergar la maternitat.
Seria una proposta inabastable facilitar a les joves espanyoles la congelació dels seus òvuls. Un Govern encallat en multitud de crisis, dubto que se’n faci càrrec. Aquesta pilota és en una altra teulada, per a sort de les futbolistes.
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