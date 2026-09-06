Opinió
Un gol en tres tocs
El Girona va baixar de Primera havent sigut el vuitè equip amb més possessió de pilota (50,5%). Les dues últimes temporades van ser desesperants, amb un futbol lent, pesat, de domini estèril, sense cap profunditat. A Gijón, només va necessitar tres tocs per fer el primer gol. Passada llarga de Gazzaniga, control orientat d'Asprilla, vaselina i gol, tot en vuit segons. El Girona va guanyar el partit (0-2) i l'Sporting la possessió (40/ 60), igual que la va perdre contra Las Palmas (44/56), després de golejar-lo (5-2).
Contra canaris i asturians, hem vist, afortunadament, un Girona molt diferent al de les dues últimes temporades; un Girona amb velocitat, vertical, amb pilotes a l'espai i buscant el contraatac. També hem vist fer faltes tècniques al mig del camp, conceptes que havíem oblidat. Com diria el clàssic, no ho recordaven ni els més vells del lloc. Cert que a la segona part del Molinón va faltar control de pilota, però esperem que es millori aquest aspecte en els pròxims partits.
Al marge de l'estil que imposa Quique Álvarez, que, de moment, se sembla com un ou a una castanya al del Míchel dels dos últims anys, molt hi té a veure el dinamisme d'un noi de 17 anys (Holmes Junior), un de 21 (Izan) i un de 22 (Justin), curiosament els tres que menys cobren de la plantilla, a més del sorprenent Asprilla, al qual molts hauríem venut, i que s'ha convertit en un jugador diferencial a Segona. Holmes Junior ha sigut el gran descobriment de l'estiu. La seva irrupció al primer equip és equiparable a la d'Arnau, també amb 17 anys, gairebé diria que la supera. Salvant les distàncies, ha entrat amb la mateixa jerarquia que Cubarsí al Barça. Si Mumin recupera el nivell que tenia en el Rayo, podem tenir una gran parella de centrals. Izan, que ja va destacar a Granada, sembla haver fet, fins i tot, un salt endavant. Suma dos partits espectaculars.
I dissabte, contra el Castelló, arribarà la primera gran prova de la temporada per veure si, contra un dels favorits a l'ascens, es consolida el joc agressiu i dinàmic d'aquest transformat Girona.
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