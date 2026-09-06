Opinió
Solidaritat sí. Però no, al «paternalisme»
Hi ha una paraula que trobo a faltar quan parlem de la qualitat de la nostra democràcia: subsidiarietat.
Parlem de llibertat, igualtat, drets, justícia social i solidaritat. Però hem oblidat un principi imprescindible: la responsabilitat de les persones i comunitats per governar allò que els afecta.
La solidaritat és irrenunciable. Una societat digna no pot abandonar qui pateix, qui no té recursos o qui no pot sortir-se’n sol. Però solidaritat no vol dir substituir. La subsidiarietat estableix que allò que una persona, una família, una associació, una entitat o un municipi pot fer per si mateix no hauria de ser assumit innecessàriament per una instància superior. I quan no pugui fer-ho, aquesta ha d’ajudar-lo, no substituir-lo més enllà del necessari.
La seva formulació teòrica es pot remuntar a Aristòtil (Política), i fins a arribar als nostres dies la trobem en doctrines tan dispars com l’anarquisme radical (Proudhon), el liberalisme (Stuart Mill), o el federalisme personalista i comunitari (Mounier). No és, doncs, estrany que la subsidiarietat s’hagi associat a les idees democràtiques d’autodeterminació, responsabilitat dels governants, llibertat política, divisió de poders, o de respecte a les identitats i a la diversitat, però també a l’eficiència i a la solidaritat (subsidium).
L’article 5 del Tractat de la Unió Europea estableix els principis de subsidiarietat i proporcionalitat i preveu que, fora de les competències exclusives de la Unió Europea, aquesta intervingui quan els objectius no puguin assolir-se prou bé als nivells inferiors i es puguin assolir millor a escala europea.
La Constitució espanyola, a l’article 140, garanteix l’autonomia dels municipis i el seu govern mitjançant ajuntaments elegits democràticament. No hi apareix literalment el terme subsidiarietat, però sí una expressió fonamental de la proximitat del poder.
El principi també forma part de la Doctrina Social de l’Església catòlica. Pius XI el va formular clarament a l’encíclica Quadragèsima anno, el 1931, i posteriorment ha estat recollit en el Compendi de la Doctrina Social de l’Església i en el Catecisme. No cal compartir la fe catòlica per reconèixer-ne el valor. És significatiu que aquest principi formi avui part també de l’arquitectura jurídica europea.
Per mi, la qüestió és senzilla: ajudar no és absorbir; protegir no és anul·lar; governar no és fer-ho tot.
Una administració pot ajudar una família, però no hauria de substituir-la en allò que pot fer. Pot donar suport a una entitat, però no convertir-la en una simple extensió administrativa. Pot reforçar un municipi, però no decidir des de lluny allò que aquest pot resoldre millor.
La solidaritat diu: «No et deixaré sol». La subsidiarietat hi afegeix: «Però tampoc faré per tu allò que tu pots fer».
Solidaritat sense subsidiarietat pot acabar en paternalisme; subsidiarietat sense solidaritat, en abandonament. La democràcia necessita les dues.
Davant la desconfiança institucional i la distància entre ciutadans i poder, reclamo més societat, responsabilitat i confiança en persones, famílies, associacions i municipis.
Una democràcia forta no és aquella en què el poder públic ho fa tot, sinó aquella que sap quan intervenir i quan deixar espai a la societat.
Solidaritat per no deixar ningú enrere. Subsidiarietat per no deixar ningú sense la capacitat de caminar pel seu propi peu.
Aquest és un dels equilibris que la nostra democràcia necessita recuperar.
L’any 2012 i el 2020 escrivia en aquest mateix diari sobre la subsidiarietat i deia:
«Com a catalans i com a demòcrates, cal reafirmar i explicar el principi de subsidiarietat, si volem reeixir política, econòmica, social i culturalment. Més ara, temps de properes eleccions, on els polítics prediquen una major solidaritat i això està molt bé, però s’obliden que la solidaritat sense subsidiarietat pot degenerar fàcilment en un “personalisme”, reductor del creixement dels pobles i els individus».
Malauradament, em veig obligat a tornar-ho a repetir!
Subscriu-te per seguir llegint
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat