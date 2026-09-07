Opinió
Créixer també pot ser una mala decisió
Hi ha poques paraules amb millor reputació empresarial que «créixer». Quan una empresa presenta els seus resultats, explica el seu pla estratègic o anuncia una nova inversió, el creixement acostuma a aparèixer com una evidència incontestable de progrés. Créixer en facturació, en clients, en plantilla, en mercats o en capacitat productiva. Fins i tot quan preguntem a un empresari com li va, sovint t’expressa una resposta en aquests termes: «Aquest any creixerem un x per cent».
És comprensible. Una empresa que no creix durant massa temps corre el risc d’estancar-se. I en mercats competitius, no créixer significa retrocedir. Però després de tants anys assessorant empresaris, cada vegada em sembla més interessant una pregunta que escolto molt menys sovint: créixer, sí, però fins on?
Aquest estiu les comarques gironines ens ofereixen una bona metàfora per pensar-hi.
Durant dècades hem celebrat l’atractiu de Girona i de la Costa Brava. Més visitants, més connexions, més activitat econòmica, més projecció internacional. Bona part del territori ha treballat, amb èxit, per aconseguir-ho. Però quan aquest èxit es consolida apareixen preguntes que anys enrere semblaven absurdes. Quanta gent pot absorbir un determinat municipi? Què passa amb la mobilitat, l’habitatge o els serveis? Quina experiència oferim al visitant? I, encara més important, quina experiència queda pels que hi viuen?
No pretenc entrar aquí en el debat sobre el model turístic. Perquè, de fet, no en sé res de res. Em sembla més interessant traslladar la pregunta al món de l’empresa. Potser allò que estem descobrint com a territori és una cosa que molts empresaris descobreixen, tard o d’hora, dins de les seves organitzacions: que l’èxit també genera problemes i que créixer no sempre significa millorar.
Ho he vist moltes vegades. Empreses que durant anys han perseguit una determinada dimensió i que, quan finalment hi arriben, descobreixen que alguna cosa s’ha quedat pel camí. Facturen més, però els marges són pitjors. Han multiplicat la plantilla, però han perdut part de la cultura que els feia diferents. Han professionalitzat l’organització, però també l’han fet més lenta. Fins i tot, el mateix empresari o empresària que ha liderat l’empresa, paradoxalment, se sent més atrapat que quan era petita.
I hi ha una conseqüència de la qual parlem encara menys: què ha passat amb les persones durant aquest trajecte?
Perquè les empreses no creixen soles. Creixen perquè algú assumeix més responsabilitat, perquè un equip suporta durant mesos una càrrega extraordinària, perquè determinades persones accepten conviure amb més incertesa, perquè els directius dediquen més hores, perquè algú ajorna decisions personals o familiars pensant que «quan acabem aquesta etapa» tot tornarà a una certa normalitat.
Però les etapes s’encadenen. Després de la internacionalització arriba una adquisició. Després, una nova planta. Després, la integració. Després, nous mercats. I aquell «quan acabem això» es converteix en una manera de viure.
És una conversa que he tingut més d’una vegada amb empresaris que, objectivament, han tingut èxit. Han construït una empresa més gran, més valuosa i més reconeguda que la que tenien deu anys enrere. Però quan els preguntes si també tenen una vida millor, la resposta ja no és tan immediata.
I aquesta contradicció mereix, com a mínim, una reflexió.
Emprendre, dirigir i créixer exigeixen esforç, sacrificis i moments d’una enorme intensitat. Pretendre el contrari seria ingenu.
El problema és que mesurem el creixement amb molta més precisió que les seves conseqüències. Sabem exactament quant ha augmentat la facturació, quants nous clients hem incorporat o quantes persones formen part de l’empresa. Ens costa més mesurar què ha passat amb la qualitat de les decisions, amb la velocitat de resposta, amb el compromís de les persones, amb la proximitat al client o amb la vida dels qui sostenen aquella organització.
En les converses amb CEOs acostumo a comprovar que definir un objectiu de creixement és relativament fàcil. El més difícil és respondre què estem disposats a sacrificar per assolir-lo. I, encara més, què no estem disposats a sacrificar.
Aquesta distinció em sembla essencial.
Perquè l’estratègia no consisteix només a decidir què volem aconseguir. Consisteix també a establir els límits dins dels quals volem aconseguir-ho. Una empresa pot decidir que vol doblar la facturació en cinc anys. Però potser també hauria de decidir que no ho farà a costa del marge, de la qualitat, de la independència financera, de la seva cultura o de la vida de les persones que la fan possible.
Això obliga a introduir una paraula molt menys popular en els plans estratègics: renúncia.
Renunciar a un client que et compra molt però destrueix marge i consumeix l’organització. No entrar en un mercat perquè ens allunya d’allò que sabem fer excepcionalment bé. No fer una adquisició tot i poder-la pagar. O, fins i tot, no contractar més persones per resoldre un problema que potser és de productivitat.
Aquestes decisions són especialment difícils perquè contradiuen una part de la narrativa empresarial contemporània. Admirem qui escala, qui multiplica, qui internacionalitza, qui aixeca capital, qui compra competidors.
En aquest punt, hauríem de fer-nos una pregunta que rarament apareix en un consell d’administració o en una reunió de pressupost: per a què volem que creixi aquesta empresa?
La resposta sembla òbvia fins que intentem formular-la.
Per guanyar més diners? Per crear més valor? Per assegurar-ne la continuïtat? Per donar oportunitats a les persones? Per deixar un llegat? Per vendre-la algun dia? Per demostrar-nos que som capaços d’arribar més lluny?
Cap d’aquestes respostes és incorrecta. Però no són equivalents. I cadascuna d’elles pot portar a construir una empresa diferent.
No proposo substituir l’ambició per conformisme. Seria un error. Les empreses necessiten ambició, innovació i voluntat de progrés. El que proposo és una ambició una mica més sofisticada: no preguntar-nos només quant podem créixer, sinó quina empresa, i quina vida al voltant d’aquesta empresa, estem construint mentre creixem.
Perquè hi ha una diferència enorme entre deixar de créixer perquè no podem i decidir com volem créixer.
Aquesta és, de fet, una de les responsabilitats que més difícilment pot delegar un CEO. Els equips poden preparar pressupostos, analitzar mercats o calcular capacitats. Però decidir quina empresa volem arribar a ser és una decisió sobre identitat, sobre prioritats i, en molts casos, sobre el sentit mateix del projecte empresarial.
Ara que s’apropa la temporada de pressupostos i plans estratègics, potser hauríem de respondre una última pregunta, molt menys financera i probablement molt més important: quins actius no estem disposats a perdre?
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