Opinió
Europa fracassa a Ceuta
La història no és simplement el relat d’allò que ja ha succeït, sinó una eina per comprendre allò que encara pot passar. Sovint tendim a pensar el futur com un territori completament obert, on qualsevol deriva és possiblement o contràriament com un espai determinat per forces que escapen del nostre control. Però totes dues visions ens desresponsabilitzen. La història ocupa una posició més incòmoda: ens mostra quins futurs són possibles i que, com més coneixem el passat, més capacitat tenim per distingir-los.
El debat sobre la crisi humanitària que pateix Ceuta aquestes darreres setmanes evidencia un viratge preocupant en la retòrica de les democràcies occidentals. Tot i que el dret internacional continua obligant a tramitar les sol·licituds d’asil i a no retornar persones vulnerables a països dels quals fugen, sense haver escoltat prèviament el seu cas; una part creixent de l’opinió pública interpreta avui el respecte d’aquests principis com un signe de feblesa. S’estén així la idea que les democràcies haurien d’actuar amb la mateixa rigidesa i el mateix menyspreu pels compromisos internacionals que els règims autoritaris, com si renunciar a les pròpies regles fos una demostració de força i no una forma de debilitat de les democràcies occidentals.
En aquest sentit, considero que la immigració podria acabar convertint-se en el debat que enfonsés definitivament el projecte europeu, no tant per la magnitud del fenomen migratori com per la incapacitat dels estats membres de respondre-hi com una qüestió veritablement europea i com una força híbrida utilitzada en contra nostre. La reacció de vint-i-dos dels estats membres (liderats per la italiana Giorgia Meloni) davant la crisi de Ceuta és simptomàtica d’aquesta manca de solidaritat, atès que davant d’un problema que afectava directament la quarta economia de l’euro, la resposta immediata de la gran majoria dels membres va respondre a interessos interns, tot oblidant els valors i principis que han guiat els avenços de l’organització internacional des de la Declaració Schumann de 1950. Les raons ideològiques i les expectatives electorals –especialment davant l’ascens de l’extrema dreta en països com Alemanya on els ultres de l’AfD el proppassat diumenge escombraren en les eleccions de Saxònia-Anhalt– poden explicar aquesta prudència, però també revelen una contradicció profunda: si la política migratòria es converteix únicament en un instrument de política interior, Europa corre el risc de deixar de tenir una posició comuna i solidària que es faci responsable de les crisis internes que pateixen els seus membres.
La fractura europea al voltant de la immigració és avui cada vegada més evident. El fet que dirigents socialdemòcrates com la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hagin assumit o donat suport a algunes de les posicions defensades per líders com Giorgia Meloni deixa ben palès fins a quin punt aquest debat està desplaçant les fronteres ideològiques tradicionals. Aquesta deriva és especialment perillosa si acaba convertint la política migratòria en una competició per construir els discursos més durs i deshumanitzants davant la por que els partits populistes d’extrema dreta continuïn guanyant eleccions. Parlar d’immigració sense perdre de vista l’heterogeneïtat i complexitat del fenomen és essencial per a poder traçar una política europea que es responsabilitzi de crisis com la de Ceuta.
Per això és necessari que els europeus mirem enrere i recordem què ha distingit les nostres democràcies durant les darreres dècades: la construcció de models garantistes en què la vida humana té un valor que no depèn de les circumstàncies polítiques del moment. Els drets humans, el dret d’asil i la protecció de les persones vulnerables no poden convertir-se en principis negociables cada vegada que una conjuntura electoral els fa incòmodes. La història ens recorda que les democràcies són fràgils i que continuen amenaçades per règims que avui utilitzen els immigrants com forces desestabilitzadores. Diferents mètodes amb els mateixos objectius. Però Europa ha de mantenir-se ferma amb els límits que decideix no traspassar, actuant decididament i amb una veu que la situï definitivament com una potència geopolítica que no admet xantatges.
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