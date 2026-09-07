Opinió
Redescobrint Santi Vilanova
Gràcies a la xarxa de contactes que tinc, contínuament passa pel meu despatx molta gent que em ve a informar de les coses més diverses. És sabut que m’interessen molts temes; això fa que, d’una forma persistent, amics, coneguts i saludats em facin arribar llibres, revistes, articles publicats en diferents mitjans... que són curosament escrutats a la meva taula de treball.
Aquest estiu m’han interessat especialment dues columnes signades per dues dones: Els grans incendiaris, de Carme Vinyoles, i Esperant el tren de demà, de la badalonina Lola García. Ambdós escrits parlen de la creixent preocupació que hi ha entre la nostra gent per la consolidació, cada vegada més evident, del canvi climàtic.
Més enllà de casa nostra s’han produït recentment fenòmens que a Europa no s’havien vist mai: un descens significatiu del nivell de l’aigua del Rin i el Danubi, grans incendis i, a llocs com ara Anglaterra, el tradicional verd del paisatge ha anat agafant un sospitós color groguenc. A Catalunya, el foc ens ha respectat força; tot i això, hem passat 19 dies dels 40 graus aquest estiu i hem patit nits tòrrides i tropicals a dojo.
Tot aquest alarmisme justificat m’ha portat a llegir l’opinió d’un expert, l’ecologista Santi Vilanova. A prop de fer 80 anys, aquest periodista, escriptor i consultor ambiental, fill de la pastisseria Vilanova d’Olot, ha escrit no fa gaire un llibre, Les conspiracions del canvi climàtic, un text on l’autor, conscient dels estralls que el canvi climàtic està provocant en el nostre món, qüestiona el paper de les grans empreses energètiques, tecnològiques...
Santi Vilanova és un històric de l’ecologisme català i membre fundador del Col·lectiu de Periodistes Ecologistes de Catalunya. Aquest grup estava format, entre d’altres, per referents del periodisme com ara X. García, J. Català, A. Ribera, J. Cortadellas i Jaume Reixach, que ja fa anys ha canviat les seves prioritats per dedicar-se a defensar les tesis més extremes de l’unionisme més tronat.
A Girona, l’ecologisme està passant hores baixes, però fa anys va viure una època d’esplendor amb referents com ara Jordi Sargatal, ara treballant pel govern Illa, o Josep Planas. Eren aquells anys que es va fer la campanya per protegir els Aiguamolls de l’Empordà, quan es va denunciar l’excessiva plantació d’eucaliptus, la campanya contra la variant de Sant Daniel, o quan es va fer pública la contaminació dels rius que produïen algunes indústries...
D’aquella època cal reconèixer el treball que va fer el Grup de Defensa del Medi Ambient (GDMA), que, a banda d’en J. Planas, va tenir, entre d’altres, destacats activistes com ara Nani Rocas, Esperança Castanyer i Cristina Ferrer. Més endavant, el GDMA va mutar en el Col·lectiu Ecologista de Girona (CEG), que, a banda d’en Pitu Planas, va incorporar saba nova, gent com ara Ana Mari Álvarez, Rafel Torrent, Pep Valsalobre i Joan Barbarà, que varen editar la revista La Fullaraca, una publicació que va ser una referència del moviment a les nostres comarques durant uns quants anys. El CEG va obrir el focus i, a banda de tractar temes locals, també es va implicar en la lluita antinuclear i en el moviment pacifista, participant de forma activa en el Comitè per la Pau i el Desarmament.
Sempre vaig tenir bona sintonia amb aquest sector, que em va publicar el relat El retorn a la lluna, que vam presentar a la formatgeria La Lluna del carrer Ballesteries, regentada per Àngels Artigas i per la malaguanyada Georgina Berini. Tot i tenir moltes complicitats amb el CEG, jo sempre els vaig veure com uns idealistes que anaven amb el lliri a la mà. És per això que jo vaig ser més de Mientras Tanto, una publicació d’obediència marxista que defensava l’ecologisme, el feminisme, el pacifisme i que estava liderada per la família Sacristán-Adinolfi, amb col·laboradors com ara Paco Fernández Buey, Antoni Domènec, Rafael Grasa i Rafael Argullol...
Retrobar-me amb Santi Vilanova ha estat una experiència molt estimulant. És un líder que, en la mesura del possible, sempre ha anat lluitant des de diferents fronts, mentre la gent compromesa que hi havia en aquella època ha anat desapareixent o ha estat engolida pel sistema.
Vilanova és un irreductible i aquest assaig que us recomano és un informe crític i desmitificador de tants farsants, manipuladors i negacionistes del canvi climàtic. Vilanova ens convida a retornar a la praxi, a construir nous petits grups de conspiradors civils, pacífics, però lúcids, honestos i solidaris.
Vilanova diu que, mentre es demana als ciutadans no viatjar amb avió, utilitzar més el tren i el transport públic, reciclar, estalviar energia i moderar el consum d’aigua, no es penalitzen les grans malversacions i les greus pol·lucions de les corporacions energètiques.
Vilanova denuncia els excessos del que ell anomena tecnototalitaris i dels dirigents de les indústries energètico-contaminants. L’ecologista olotí insisteix en el fet que l’evident escalfament no té la resposta adequada per part de les diferents administracions i els canvis estructurals que cal fer es fan d’una forma molt tímida, del tot insuficient si de veritat el que volem és revertir la situació. També diu que les prospeccions d’urani, gas i petroli no es frenen i aquests importants lobbies econòmics alenteixen tant com poden la transició cap a les energies renovables. És un escàndol que els governs, tant de dretes com d’esquerres, que es van comprometre a posar fi a les centrals nuclears, ara perllonguin la vida d’unes instal·lacions que estan més que obsoletes. De totes maneres, ho hem de reconèixer, ara mateix la societat civil tampoc té capacitat de resposta.
Lligant amb tot això, també ens han fet a mans fa pocs dies l’Agenda Llatinoamericana, que en la seva edició de 2027 estarà titulada amb el següent enunciat: Defensar la mare terra per salvar la vida. L’agenda, com sempre, proposa molts elements de reflexió en gairebé 70 articles escrits per especialistes compromesos, crítics i actius.
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