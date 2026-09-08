Opinió
Lluitar contra monstres
«Hi ha dues categories de feixistes, els feixistes i els antifeixistes,» la frase és de Ennio Flaiano, escriptor, guionista, humorista, col·laborador de Fellini a La dolce vita, a La strada i a 8 i mig, una frase que segons Oriana Fallaci, en el seu llibre La rabia y el orgullo, només la podia haver dit ell, per què és un humorista?, no despatxem l’humor per la porta del darrere, moltes veritats provoquen la hilaritat dels qui les escolten sense adonar-se – pobres innocents! – que la seva consciència acaba de ser oberta en canal, i les mentides més flagrants les diuen les persones serioses i no hi ha persona més seriosa que un polític, menteix per costum, fins i tot abans d’obrir la boca, mireu si no la intervenció de dijous passat de Pedro Sánchez en el Congrés dels Diputats, mentí per no perdre el costum, tothom sabia que mentia i el president sabia que tots sabien que mentia, algú em sabria dir el nom d’un diputat que no hagi dit ni una sola mentida en una intervenció! Una altra frase de Flaiano que hauria d’estar gravada en tots els escons dels Parlaments democràtics, «la paraula serveix per ocultar el pensament, el pensament per ocultar la veritat, i la veritat fulmina aquells que s’atreveixen a mirar-la a la cara».
A la Plaça del Vi de Girona s’han aplegat dos grups de persones per dir el que pensen sobre el que ha passat a Ceuta, unes opinions que són roques que, en fregar-se, fan saltar guspires, raó per la qual els Mossos han cregut oportú separar-los amb tanques i un furgó. Un dels grups enarbora estelades i banderes palestines, vesteixen com si haguessin agafat de terra el primer que han trobat; si una cosa odien fins a l’infinit és que se’ls pugui confondre amb un burgès. Si vesteixes com un pobre, t’apropes als desventurats. Hi ha presència de la comunitat marroquina. Els migrants que han arribat a Ceuta han de ser tractats amb respecte i dignitat, els hem d’acollir perquè són dels nostres.
Les persones de l’altre grup enarboren banderes espanyoles, demanen respecte i dignitat pels habitants de Ceuta davant les hordes d’immigrants que pretenen envair primer Ceuta, després Espanya i, finalment, tota Europa. Partícules microscòpiques de colònia, laca, desodorant, gomina i aftershave creen una atmosfera que, en contacte amb la pituïtària, evoca una infància acompanyada de còfies i escapularis. Algunes dones s’han atrevit amb escots que ventilen amb banús; abans de sortir de casa s’han mirat al mirall.
Miro tots dos grups i sento enveja: tenen un objectiu en la vida, un «perquè» per no avorrir-se. Nietzsche, en Més enllà del bé i del mal, rebla el clau: «qui té un perquè ni li importa el com», però també ens avisa, en el mateix llibre, que no ens hi podem obsessionar. Un «perquè» bel·ligerant té els seus riscos: «qui lluita contra els monstres ha de vigilar de no convertir-se en un monstre, i si mires un abisme, l’abisme acabarà mirant dins teu». I aquí la frase d’Ennio Flaiano comença a fer pampallugues: feixistes i antifeixistes serien les dues cares de la mateixa moneda.
Però, si pensem en la brega de la Plaça del Vi, els considerats feixistes pels antifeixistes només són persones a qui se’ls ha penjat el cartell d’ultres, i els antifeixistes tampoc són feixistes: són caps escalfats que tenen tics que recorden el feixisme de debò. Estan enderiats a boicotejar els actes organitzats per partits o entitats que consideren satànics i blasfems, i allà on miren se’ls apareixen feixistes, imperialistes, sionistes, capitalistes, masclistes, etc. I, que a mi em consti, cap partit polític considerat ultra o feixista es dedica sistemàticament a sabotejar cap acte dels partits d’esquerra.
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