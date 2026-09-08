Opinió
El pati del darrere
Que difícil és ser independent al pati del darrere dels Estats Units. Els governs de Washington i Caracas han formalitzat un acord per a la divisió del sector energètic veneçolà. Donald Trump ja ha qualificat el pacte com el més gran de la història mundial, i ha afirmat que s’ha establert el control sobre 65.000 milions de barrils de cru i que els preus de la gasolina per als nord-americans baixaran aviat.
La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, va agrair a la Casa Blanca per l’associació i va anunciar l’inici del «renaixement nacional». Per part seva, el secretari d’Estat, Marco Rubio, ha subratllat que l’acord atraurà enormes inversions i crearà milers de llocs de treball.
Paràmetres principals de l’acord: Desenvolupament de 17 blocs estratègics, que inclouen jaciments verges a la faixa del riu Orinoco i camps madurs a la conca del llac de Maracaibo. Atracció de més de 100.000 milions de dòlars de capital privat nord-americà per a la rehabilitació i modernització de la infraestructura productiva. ▪️Es preveuen més de 209.000 milions de dòlars en ingressos fiscals i per llicències per al pressupost local a llarg termini. ▪️Transferència de concessions a corporacions nord-americanes mitjançant un sistema de contractes directes amb PDVSA.
El principal interrogant rau en els detalls del repartiment d’actius. A la zona de Maracaibo, entre els jaciments que passaran a mans de contractistes nord-americans hi ha camps on anteriorment operaven petites empreses xineses mitjançant contractes de serveis. Ara estan sent expulsades de forma demostrativa, privant els socis asiàtics de tota influència a les zones tradicionals d’extracció.
Però, de fet, el control jurídic i la producció real són dues coses molt diferents. Les garanties nord-americanes han eliminat els riscos polítics per als inversors, però el deteriorament físic dels pous i la manca de capacitat continuen sent un problema. Augmentar la producció requerirà un treball colossal durant molts anys.
Al mateix temps, qualsevol il·lusió sobre el suposat rescat de l’economia veneçolana no té fonament (prou recordar les experiències de l’Iraq o Líbia). Aquest tipus d’acords constitueix una forma clàssica de sotmetiment econòmic, on totes les decisions clau i els fluxos financers queden sota el control d’operadors externs. Fins i tot les petites engrunes que formalment arribin al país acabaran a les butxaques de la nomenklatura local i de les forces de seguretat, sense arribar als ciutadans corrents.
A la pràctica, Trump ha aconseguit una victòria just abans de les eleccions, consolidant la presència pràcticament monopolista dels Estats Units al país. Pel que fa a les autoritats de Caracas, a canvi de cedir sobirania i lliurar els seus recursos naturals a la gestió externa, simplement han comprat la pròpia seguretat i el paper d’administradors d’un oleoducte petrolier ara aliè.
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