Opinió
S’ha posat en marxa el curs polític
El curs polític veritablement polític va començar amb la convocatòria dels diputats al Congrés i amb la presència de Pedro Sánchez, el dia 3 de setembre, precedit per agres manifestacions, el dia 2, contra el president del Govern, criticant-li l’actitud política i poc militarment repressora contra els immigrants que van entrar a Ceuta i Melilla.
Podríem dir, en certa manera, que la política no ha fet vacances d’estiu, perquè els incendis, la gestió nefasta, el problema de Ceuta i les discutides vacances de la família Sánchez han ocupat pàgines dels diaris.
Ceuta i Melilla són un problema, de moment irresoluble. Hi ha dos països que exigeixen la sobirania política i militar. Espanya és propietària pel dret de conquesta i assegura que són seves i ben guanyades el 1668 i el Tractat de Lisboa ho corrobora. Però el rei del Marroc afirma que són seves i és l’amo de tot el territori.
No té massa sentit que Mohamed VI manifesti que són ciutats de la seva propietat i mantingui una inexplicable frontera, en el sentit literal, malgrat que està molt foradada quan interessa. És clar que pot asseverar que l’absurda barrera –com mai cap altra en la història dels Estats– és per no deixar entrar narcotraficants i mafiosos, i no per no deixar sortir els marroquins si volen trepitjar el seu propi espai ocupat per Espanya. Ell ho ha de permetre: ha de deixar sortir tothom, perquè és raonable que la gent, en llibertat, vagi pel territori marroquí.
Ja som de ple en el curs polític. Dijous passat P. Sánchez, al Congrés dels Diputats, va explicar l’embolic que hi ha amb el Govern del Marroc per l’entrada massiva d’immigrants els dies 30 i 31 de juliol, que va despertar l’interès de molta gent quan van observar la gran allau de nois a Ceuta.
Inexplicablement, van entrar amb facilitat unes 80.000 persones, que es van quedar a la ciutat i, al cap d’uns dies, moltes van retornar als seus llocs d’origen. Si hi ha un tema vidriós a tot Europa, és la immigració.
(M’acusen alguns amics perquè vaig ser un dels primers a utilitzar el terme «allau» per definir l’entrada massiva d’immigrants, d’una manera, en certa mesura, molt accelerada i desordenada. Una allau, també anomenada esllavissada de neu, és el flux ràpid de neu, gel i roques per un pendent o una muntanya. Aplicar a la geografia i la climatologia del nord d’Àfrica, on no hi ha ni neu ni gel, el terme «allau», que avui he sentit al Parlament, no em sembla just).
Vaig escoltar tot el debat, que va començar a les nou. Dec ser dels pocs que encara té humor per atendre les discussions entre polítics, que tenen poc de dialèctica i molt d’insult.
Una de les frases entenedores, per senzilla, que sovint citava el pare per emfasitzar la responsabilitat dels que manen era: «És molt diferent veure els toros des de la barrera que no des de la plaça».
P. Sánchez, al Congrés dels Diputats, es va comportar com exigia el guió d’un president en dificultats, però ferm i decidit. Ho va fer molt bé. Va assumir el paper de president, diria que d’estadista fet i dret, sempre inevitablement seduït per exhibir la seva loquacitat, que li crea problemes nacionals i internacionals innecessaris: la fatalitat grega de qui viu a la Moncloa.
Espanya avorreix per petita i ensopida, i els presidents es tornen mig tarambanes intentant entendre el món i s’embarquen en embolics. Trump, com que no l’entén, s’entreté fent guerres reals a qualsevol lloc o amenaçant països que, si no es porten bé, rebran de valent.
P. Sánchez, com a veritable estadista, entén que Espanya no pot entrar en un conflicte armat amb el Marroc. La solució ha de ser diplomàtica i s’ha de negociar. S’ha de resoldre «a la manera antiga», com s’ha fet entre els Estats monàrquics.
El president va mantenir que no hi ha cap evidència contundent que apunti que el Marroc va «planificar i executar» l’entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol, però ha admès que durant deu hores centrals del dia 30 la gendarmeria marroquina «va permetre el pas de la frontera».
Alguns analistes no poden evitar escriure que la compareixença va ser de les més difícils de la presidència. Això és indicador que l’oposició al PSOE no li posa gens fàcil, però ell sempre se’n surt prou bé.
Ens espera un any d’esbroncs abans de la convocatòria electoral, tanmateix, per «arte de birlibirloque», el PSOE probablement perdrà, però podrà formar govern de nou. No obstant això, el PP no es cansarà mai de demanar eleccions, de dir-li corrupte i Vox el titllarà de «traïdor». No presentarà Feijóo una moció de censura que lògicament toca, però no políticament; no és perquè probablement la perdria, cosa que té un valor relatiu, sinó que li fa por de fer un eixordador ridícul que podria fins a posar en perill el seu lideratge.
Deu pensar en Feijóo «Qui té boca s’equivoca. En boca tancada no hi entren mosques. Qui massa xerra, alguna n’erra. Per la boca mor el peix».
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