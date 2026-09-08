Opinió
Setembre: la logística invisible de les cures
Cada final d’agost, mentre el país encara respira platja, hi ha un exèrcit silenciós que ja està treballant, no cobra per fer-ho, no apareix en cap estadística d’ocupació, però sense aquesta feina, el 10 de setembre no hi hauria cap inici de curs per començar, ni cap nen o nena que hi arribés amb l’uniforme correcte i la motxilla preparada. Aquesta feina té nom: mirada feminista sobre les cures, i aquest mes mereix ser anomenada.
Abans que soni el primer timbre, el mòbil ja ha sonat cent vegades. El xat de mares –perquè el continuem anomenant així, amb raó– és el primer símptoma visible d’una càrrega que comença al juliol i no s’acaba fins al juny. Aquest xat no és una anècdota simpàtica de la vida moderna, és la punta visible del que la sociologia fa dècades que anomena càrrega mental. No és només fer, és recordar que cal fer-ho i anticipar què fallarà si no es fa. Aquesta càrrega continua recaient, majoritàriament, sobre les dones, treballin o no fora de casa.
El setembre exigeix quadrar un horari escolar que no pregunta per la logística laboral de ningú, i algú ha de cedir: arribar tard, reduir jornada, rebutjar l’ascens. Les dades de conciliació a Espanya ho confirmen any rere any: són les dones les que majoritàriament renuncien a la projecció professional quan «la casa» exigeix més. No és una preferència natural, és la conseqüència d’un repartiment desigual de les cures que el setembre, cada any, torna a posar damunt la taula amb tota la seva cruesa. El menjador escolar és, per a moltes famílies, la peça que sosté tota la jornada laboral de la mare.
Cada vegada hi ha més homes implicats, i és una bona notícia, tot i que quantitativament la balança continua molt inclinada. No es tracta que els homes «ajudin» a casa, com si les cures fossin un terreny femení per naturalesa, sinó de corresponsabilitat real: que la logística del setembre deixi de tenir automàticament nom de dona, i que les empreses entenguin que la conciliació no és un favor, sinó una condició estructural per a la igualtat real i efectiva.
Mentre les cures continuïn tenint, per defecte, nom de dona, continuarem parlant de conciliació com un problema individual, en lloc d’anomenar-la pel que és: una qüestió estructural que afecta per igual empreses, centres educatius i polítiques públiques.
Aquest setembre, prefereixo mirar aquesta logística pel que és: una gestió experta i profundament feminitzada, que sosté l’inici de curs de tot un país. Reconèixer-ho és el primer pas per exigir una corresponsabilitat que equilibri les oportunitats entre homes i dones.n
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