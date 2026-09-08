Opinió
La vida nocturna
La vida nocturna de Girona sempre ha estat objecte de controvèrsia. La generació que va viure la seva conversió en ciutat universitària i que persistia a sortir la majoria de nits de la setmana, la falta d’oferta d’oci nocturn ja era tema de conversa recurrent. Frisàvem per la temporada de festes majors, i les fires de Sant Narcís en particular, perquè era l’únic període en què realment teníem on escollir per poder exercir les nostres gimcanes desenfrenades. Però vist en perspectiva, aquella Girona era realment un paradís. Sí que hi havia qui magnificava els prodigis de la capital (que hi eren, però tampoc n’hi havia per tant) i qui maleïa la insuficiència horària dels bars i discoteques de Girona, però si t’hi pares a pensar teníem prou diversitat de locals com per no semblar que vivies en un bucle temporal. És més, fins i tot érem afortunats perquè hi havia espais amb un carisma innegable, com el Nummulit o l’Inèdit, que van acabar adherits a la nostra identitat. No és que sortíssim i formessin part d’una ruta, és que sovint eren l’únic destí de la nit. L’era virtual ha vingut acompanyada d’un evident canvi d’hàbits: ja no se surt tant, i els que ho fan no segueixen els mateixos patrons ni les mateixes tendències. Però també ha passat que l’oferta noctàmbula ha patit unes transformacions preocupants. Ara, els vells bars que acollien converses fins a l’alba i les coreografies d’entusiasme decreixent han mutat en experiències diürnes de vermut i terrassa, com si la nit hagués perdut tota la seva viabilitat existencial. Un dels pocs espais que quedaven, el Yeah!, va tancar definitivament les seves portes dissabte passat. Desitjar bona nit i bona sort a la Lucía i en Quim va ser també un comiat a una part de nosaltres mateixos que ja no tornarà. La vida nocturna no és només una font de diversió i de d’evasió, és una cultura. Si ens entestem a normalitzar la seva pèrdua estarem renunciant, en el fons, a una manera de ser i de viure. A una part indispensable de les ciutats per ser molt més que un simple dormitori.
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