Opinió
Una altra mala gestió
Una administració no només es mesura per les grans decisions que pren, pels projectes que anuncia o pels milions que aconsegueix captar. També, i sobretot, per la seva capacitat de fer funcionar amb normalitat els serveis municipals que ja existeixen. I en aquest terreny, l’Ajuntament de Girona acaba d’encadenar dos episodis difícils de justificar com són el del Cinema Truffaut i el del bar del parc del Migdia.
El cas del Cinema Truffaut és especialment greu perquè era perfectament previsible. El contracte de gestió arribava al final aquesta primavera i, malgrat això, l’Ajuntament de Girona no va ser capaç de tenir preparada amb prou antelació una nova adjudicació. Es va haver de recórrer a una ordre de continuïtat provisional mentre es resolia un concurs que havia arribat tard i que, a més, va acabar obrint una crisi sobre el mateix model de gestió del cinema. El resultat és conegut i el Col·lectiu de Crítics va deixar de prestar el servei i el Truffaut va abaixar la persiana. I ara apareix el bar del parc del Migdia. Un altre servei municipal, una altra concessió que s’acaba i, de nou, el risc que hi hagi un període sense activitat perquè la nova adjudicació no haurà arribat a temps. Girona és una administració prou gran per disposar dels mecanismes necessaris per saber quins contractes vencen durant els pròxims mesos i iniciar-ne la renovació amb marge suficient. La pregunta que cal respondre públicament és una altra. Quantes concessions i contractes municipals més estan a punt de vèncer? Perquè seria preocupant descobrir d’aquí a unes setmanes un tercer cas i, més endavant, un quart.
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