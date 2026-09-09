Opinió
Sensacions
Sento que aquesta calor és l’infern. No recordo cap estiu pitjor i tinc ganes d’emigrar a Lapònia. Els meus amics, coneguts, familiars i jo mateixa estem de més mal humor per aquest motiu. No només estem més antipàtics, sinó també més avorrits i monotemàtics. Quina calor que fa! No puc més. Amb aquesta temperatura no hi ha qui acluqui l’ull. No volia aire condicionat, però he claudicat. Em donarà un patatús. Això és insuportable. Vivim instal·lats en un bucle conversacional.
Sembla que la natura està enfadada i intenta demostrar-nos-ho. Riuades, pluges, erupcions. Una glacera col·lapsa i l’aigua, el fang i les roques baixen enfurismats i s’enduen per davant centenars de vides humanes. Ens sorprenen tornados, tempestes i fenòmens atmosfèrics violents. És com si la Terra intentés advertir-nos que anem pel mal camí i nosaltres continuéssim sense entendre res.
Sento que la nostra societat és cada vegada més radical i salvatge. Blanc o negre. Bons o dolents. Fatxes o rojos. Estimem o odiem. Amb mi o contra mi. Ja no escoltem. Únicament busquem reforçar la nostra opinió escoltant els amiguets. És una bola d’irracionalitat que no para de créixer.
Tinc la sensació que alguns polítics es pensen que som babaus i que una part de la ciutadania se sent òrfena i desencantada. Que Pedro Sánchez intenti fer-nos creure que el Marroc és el soci per excel·lència i que la seva actitud davant la crisi migratòria de Ceuta és modèlica i col·laborativa clama al cel. Tinc la percepció que alguns polítics ignoren el nostre sentir i que, per què no dir-ho, passen de nosaltres. Fa dies que escolto els ceutins expressar el seu desemparament i la resposta institucional és, aparentment, més aviat pobra. I no cal anar tan lluny. Els mallorquins transmetem la nostra preocupació i incomoditat per la massificació turística. Reivindiquem els espais públics asseient-nos als carrers per prendre la fresca, sopant a les places i manifestant-nos. Ho fem de manera pacífica i respectuosa. Ja sabem que el turisme ens dona de menjar, no cal que ens ho recordin dia sí i dia també, però sembla clar que cal fer alguna cosa per millorar la qualitat de vida dels residents. «La culpa no és nostra, és dels anteriors», diuen els actuals. «Nosaltres vam posar les bases per canviar el model i la responsabilitat és dels qui avui ostenten el poder», diuen els anteriors. El costum de passar-se la piloteta és odiós.
Tinc la sensació que gran part de la nostra vida se’ns en va en burocràcia estúpida. Aquest anar i venir de finestreta en finestreta i l’erosió emocional i mental que tot plegat comporta ja tenen nom: economia de la molèstia o economia del fang. Tot comença quan descobreixes que la teva companyia telefònica o elèctrica –tant se val l’una com l’altra– et cobra un suplement perquè sí i el vols cancel·lar, quan decideixes donar de baixa una assegurança o quan la teva plataforma de streaming et renova una subscripció sense avisar. Aquí comença el calvari de bots, centraletes, esperes eternes o haver de repetir el número del document nacional d’identitat a una màquina. Només als Estats Units, la pèrdua de temps costa 165.000 milions de dòlars l’any.
Sensacions i percepcions subjectives que construeixen una realitat que cansa una mica. Donem-ne la culpa a la calor.
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