Opinió
Teranyines a les persianes
David Madí treballa perquè Artur Mas torni. David Madí ja no creu que Artur Mas pugui fer la independència, ni tan sols creu que Catalunya la pugui fer, però vol tornar a tenir influència en algun àmbit de poder. Pepe Antich treballa per protegir Puigdemont una mica a través de Gonzalo Boye i una mica a través de la marginació de qui va ser el seu gran valedor, Jaume Giró. Antich no creu que Puigdemont pugui fer res més que enredar, però és l’única via de ser mig a la vora del poder i d’ingressos no controlats per la Generalitat que li queda, i ara li fan falta diners perquè el PSC ha corregit l’indecent devessall de Junts i Esquerra, i el canvi d’algoritme de Google i la IA han aprimat dramàticament el comptador de visites d’El Nacional. Gonzalo Boye, per defensar Puigdemont, treballa per destruir Pedro Sánchez perquè no acaba de forçar Conde-Pumpido per resoldre l’amnistia, i això li va bé a José Antich perquè vol recuperar les bones relacions amb el PP quan Feijóo recuperi el poder l’any que ve.
David Madí vol recuperar influència i poder perquè ara mateix no en té cap, tot i que és qui millor coneix i sap que el retorn de Mas seria catastròfic per a Catalunya, tal com va ser catastròfica la seva primera etapa, catastròfica i maleïda, tant per als independentistes com per als qui sempre havien confiat en ell per mantenir l’ordre. Això el David ho sap, però som en l’era del pillatge, del pillatge descarnat, en què tothom mira d’arrambar el que pot. El David ja ho va fer quan Artur Mas va ser president i se’n va anar a fer negocis per forçar la influència. Ara no ho podrà fer tan gros, però si som en l’era del pillatge és perquè també som en l’era de les engrunes.
Quant a José Antich, cal reconèixer-li que ha sabut reinventar-se, com ell mateix diu, fora de La Vanguardia, i cal dir també que mentre va poder va fer totes les trampes hagudes i per haver amb els «clicks» i amb les ajudes convergents, d’Esquerra o de Junts, va poder tenir uns ingressos molt més que dignes, i que d’alguna manera s’acostaven als que tenia al Grup Godó. Això té un mèrit especial i és a l’abast de molt pocs.
Però tots aquests guanys no els hagués ni començat a tenir sense l’ajuda del seu amic de l’ànima, Jaume Giró, que primer des de La Caixa, i després des de la Conselleria d’Economiaia, va ser desmesuradament generós amb un diari digital que si hagués rebut només els diners dels seus subscriptors i anunciants, i els que li pertocaven per la seva difusió real, no hagués sobreviscut. Diguem-ho clar: sense el Jaume, que utilitzava els diners de La Caixa per afavorir els seus amics i la seva agenda, El Nacional no hauria pogut sobreviure al primer any.
El Jaume va ser un bon amic, es va jugar la cara i el càrrec –i va perdre les dues coses– per ajudar el Pepe, però després l’Antich, a qui jo sempre li he dit «el mig amic», i crec que la seva trajectòria m’avala, quan el Jaume va tenir problemes, no va ser tan generós amb ell. De fet, el va deixar a l’estacada. Va preferir el favor i els diners de Puigdemont i va marginar informativament el seu amic, que s’hi va enfrontar.
Per com havien anat les coses, hauria estat més honest, i més digne per part del Pepe, haver-li cedit al Jaume el 20% del negoci d’El Nacional. El Jaume, amb les seves generoses aportacions al diari, havia generat com a mínim aquesta part del negoci, de manera que hauria estat noble per part del Pepe correspondre ja no als diners, sinó a l’amistat, i al fet que el Jaume va perdre la feina més important de la seva vida per mirar que el seu amic de tota la vida no passés fred fora del Grup Godó.
El Jaume es va trobar sol, en l’altra mena de fred que és el que fa fora de La Caixa. Va tenir moltes oportunitats de fer un camí, però totes les va malbaratar. Tal com havia quedat malament amb Antoni Brufau a Repsol, i després amb Isidre Fainé a La Caixa, i després amb Joan Laporta al Barça, va acabar de cap per avall amb Pere Aragonès i Carles Puigdemont. Ara no sap què fer. Quan diu que vol tornar a l’àmbit privat, sap que a partir d’un cert nivell, tindrà totes les portes tancades.
En l’actual situació, Pepe Antich intenta apropar-se al PP. Gonzalo Boye no és la persona adequada per entendre’ns amb la dreta, però la seva agressivitat contra Sánchez genera un ambient que agrada al PP, sobretot en un digital suposadament independentista de Catalunya. D’altra banda, el Jose sap perfectament com arribar als dirigents populars i sap perfectament què oferir a cada moment i com cobrar-ho. L’operació Mas pot formar part també d’aquest intent, però per molt que el David Madí cregui que pot fer girar qualsevol titella, i convertir-la en una empleada seva, tant ell com l’expresident Artur Mas han donat mostres tots dos de no entendre el poble de Catalunya, de no saber-lo servir en els termes que el poble de Catalunya pot més o menys funcionar, i si mirem els últims 20 anys, veurem de quina manera aquests dos personatges han estat decisius en la derrota d’un intent que ells van fomentar sabent que no hi havia cap possibilitat.
Pot ser que el president Salvador Illa no tingui en aquests moments unes enquestes que li assegurin una còmoda victòria quan toquin les properes eleccions autonòmiques a Catalunya, però té un calendari, té una feina feta que donarà els seus fruits, i les xifres milloraran. A més a més, l’oposició només té debats d’assumptes personals.
Antich, Giró, Madí, Mas. El cor del que fou el procés dels oportunistes, busquen ara persianes de cases deshabitades per fer-hi llurs teranyines. I caçar alguna mosca passatgera que passi despistada.
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