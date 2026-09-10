Opinió
ChatGPT i l’ensenyança
L’agost ens porta notícies més reposades com ha sigut la del 20 d’agost, en què els diaris anaven plens de l’estudi que es deia objectiu fet pels investigadors David Strömberg de la Universitat d’Estocolm i Victor Lei i Wu Yanhui de la Universitat de Hong Kong, en què diuen que van seguir una mostra de 27.000 estudiants xinesos entre 12 i 18 anys i en què un 80% va dir que feia servir models d’IA com DouBao i DeepSeek (versions xineses similars a ChatGPT). L’estudi resumit a The Economist diu que les notes dels estudiants que utilitzen IA milloren un 18% respecte als que no les usen però que aquests estudiants rendeixen un 20% menys que la resta als exàmens en què no tenen el suport de la tecnologia. La bretxa, diuen, augmenta a partir dels sis mesos de la utilització i en les proves de final de secundària o les d’accés a la universitat la minva era del 18% i el 24% respectivament. El mateix treball ja explicava que els alumnes més perjudicats són els que fan servir els sistemes d’IA per donar respostes ràpides, els que dediquen menys temps a fer els deures enfront dels que l’utilitzen com a tutor personal per resoldre dubtes i trobar dades. I diuen que hi ha una preocupació generalitzada a tot el món, com es pot evitar que la IA substitueixi l’esforç que necessita fer l’alumne per aprendre? Els alumnes necessiten estímuls per divertir-se aprenent i aleshores s’esforcen.
El problema no és nou, quan surt un recurs que permet fer tasques que són pròpies de l’ensenyament què s’ha de fer: prohibir-lo a l’ensenyament o incorporar-lo de forma que porti l’alumne a poder fer coses que abans no podia fer, a utilitzar el recurs de forma intel·ligent. Recordo que quan van sortir les primeres calculadores, hi havia els defensors de prohibir-les a les escoles perquè els nens es retardaven en càlcul mental o els que les volien incorporar però fent-ho de forma intel·ligent. El gran matemàtic gironí resident a l’Argentina Lluís Santaló i Sorts, que es va preocupar molt de l’ensenyament de les matemàtiques, deia que sempre que hi ha un pas tecnològic es perden habilitats i preguntava: sabríeu fer foc amb dos pals? Doncs els primitius ho sabien fer. Ell deia que si es feia servir la calculadora de forma rutinària sense saber què es feia (com les llargues sumes amb moltes xifres d’alguns quaderns d’aritmètica) no servia de res, més aviat servia per amagar els raonaments però si es feia servir de forma intel·ligent servia i molt.
Ara passa el mateix, la pregunta important és, faran servir la IA els actuals estudiants quan arribin a l’època adulta? I, sobretot, quina IA faran servir? La resposta a la primera pregunta és un sí, per què no l’haurien de fer servir? Sí, molt probablement la farà servir tothom, o farà servir tothom una part del que la IA haurà desenvolupat fins aleshores i vindran innovacions que ni ens imaginem. A mitjan segle passat no hi havia mòbils i ara qui sabria viure sense mòbil? Recordo que una vegada quan encara el mòbil no era d’ús corrent a Espanya vam anar a Milà i a l’aeroport vam veure tothom amb el seu «telefonino», la gran novetat, i pensàvem que no podia ser que tots parlessin, pensàvem que ho feien veure per lluir de telèfon, l’última moda. El gran problema d’ara és que no sabem quines seran les coses incorporades socialment, a quina societat s’enfrontaran els nostres actuals alumnes. I aquí hi ha una pregunta particularment interessant: quina societat volem deixar als nostres descendents?
De forma recurrent alguns investigadors fan manifestos dient que la IA pot destruir la humanitat i que demanen parar certes recerques. Em pregunto quan la ciència i la tecnologia no ha tingut capacitat per destruir la humanitat i penso que des de fa temps en tenia. Pensin només en la bomba atòmica. Només la regulació (marcada en el cas de la bomba per la por) ens ha permès sobreviure. Ara, però, ens trobem en plena fase de desenvolupament de la IA i ens falta molt per tenir idea de com podem regular el seu desenvolupament per no caminar cap a la destrucció de la humanitat. Tenim els exemples de les multes de la UE a grans tecnològiques per vulnerar regles de la mateixa UE i aquests dies hem conegut el que està disposat a pagar Mark Zuckerberg per evitar el judici per addicció a les xarxes, sobretot de menors. Quines coses hem de mantenir i quines posar sota normes reguladores? La resposta té molt a veure amb quina és la societat que volem construir, la que volem deixar als nostres descendents.
I té molt a veure amb la pregunta que ens plantejàvem al començament perquè depenent de la societat que configurem haurem d’educar per viure en ella i haurem de tenir-ho en compte a l’ensenyament. De moment sabem que serà difícil evitar que els joves utilitzin qualsevol sistema semblant a ChatGPT. Necessitem regular-ho també a l’ensenyament i haurem d’educar tenint-ho en compte.
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