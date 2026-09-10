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Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

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La Diada d’Aliança Catalana

Imágenes de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres, aquesta tarda

Imágenes de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres, aquesta tarda

«No volem que el protagonisme se l’enduguin enganxades violentes entre companys.» Així responia en una entrevista amb El Periódico el gironí Josep Vila, actual president de l’ANC, a la pregunta de si temia que per la Diada hi haguessin enfrontaments entre militants d’Aliança Catalana i de l’esquerra independentista. De companys n’hi ha moltes menes. I alguns, simplement, no seran mai companys. Però ajuntar l’esquerra independentista més clàssica amb els seguidors de Sílvia Orriols és poc menys que tirar benzina al foc. Al Fossar de les Moreres, a les manifestacions... O a on sigui que s’encamina Catalunya en un temps en què no és només que les enquestes apuntin que Aliança Catalana i altres formacions d’ultradreta pujaran a les pròximes eleccions arreu d’Europa. És que un partit que flirteja amb el nazisme acaba de fregar la majoria absoluta en uns comicis regionals a Alemanya. A algú li pot semblar que la política de Saxònia-Anhalt li queda lluny. De fet, la majoria no podríem dir ni una sola ciutat d’aquest land sense consultar-ho al ChatGPT. Però el que està passant allà va camí de passar aquí. I la millor prova és veure de què estem parlant aquesta Diada. D’anar a tirar pedres a la caserna de la Guàrdia Civil, com als anys vuitanta? No. D’un referèndum d’independència? Tampoc. Del retorn de Puigdemont? Bé, d’això en deuen continuar parlant els pocs o molts convençuts que li queden. La realitat, malgrat que a molts encara no ens agradi admetre-ho, és que estem parlant d’Aliança Catalana.

Així és la nova Diada, la d’Aliança Catalana. En una dècada, Catalunya ha passat de manifestacions de milions de persones demanant la independència a regalar tot el protagonisme a un partit que creu que aquesta terra tornarà a «ser rica i plena» si s’expulsen els immigrants. Com defensen també els seus, aquests sí, «companys» de l’AfD a Saxònia-Anhalt I allà ja els han votat massivament...

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