Opinió
Els espais urbans i la definició de la ciutat
Les ciutats mai no estan acabades del tot. Parlar de ciutats acabades en el sentit que han completat el seu marge de creixement i han consumit la totalitat del seu territori és inexacte i fomenta l’equívoc.
És veritat que hi ha ciutats (Barcelona o Girona podrien ser exemples) que tenen termes municipals limitats i que, en molt bona mesura, han consumit el seu sòl urbà. Però això no vol dir que ens trobem davant de ciutats inamovibles. La vida de totes les ciutats és un permanent fer, desfer i refer. La idea que ens en fem en un moment donat, la fotografia instantània, només és el reflex d’una realitat transitòria, per molt que ens pugui semblar una imatge destinada a la permanència. En aquest sentit, la Girona d’avui és percebuda com una realitat inalterable només per les generacions més recents, mentre que, si agafem la perspectiva d’un segle, les modificacions que ha viscut la ciutat permeten a gent d’una certa edat establir punts de referència al passat més immediat i concretar les modificacions que podem retenir en la nostra pròpia memòria evolucionada.
Hi he pensat aquests dies quan ha sortit publicada a les xarxes socials una fotografia de l’antic pont del Galligants entre el carrer del Llop i el carrer Galligants, abans que es construís l’actual plataforma on aparquen cotxes i que modifica substancialment aquell espai urbà. La fotografia de L’Abans, aquestes recopilacions fotogràfiques enciclopèdiques que ens ofereix l’editorial Efados, m’ha evocat els anys de la meva infantesa, quan des del carrer de Santa Llúcia enfilàvem el carrer del Llop després de travessar el Galligants pel pont esmentat. El record del pont és ben viu i, més encara, el fet que a les quatre cantonades del pont s’hi acumulaven les escombraries que cada nit hi abocaven els veïns. Des del meu punt de vista, el pont tenia la seva personalitat i, en el marc del paisatge fluvial del Galligants, mantenia una visió més àmplia de la llera. Però aquest record avui es deu mantenir viu en la memòria de poques persones i ningú no seria capaç d’establir una relació nostàlgica amb la situació precedent. I menys la reivindicació fonamentada de la situació precedent. Hi ha hagut un canvi i la nova situació ha esdevingut un referent nou, un espai urbà recent, però consolidat en la memòria de la ciutat. És el mateix que passa amb algunes imatges de la plaça de Sant Pere on, aquí sí, l’estructura del doble nivell i els paviments de còdols definien un paisatge urbà més menestral que no pas ara.
Aviat no quedarà ningú que recordi la ciutat abans del Passeig Arqueològic, la façana de la Catedral amb un acabament en teulada de doble pendent o la porta dels Apòstols anterior a les darreres reformes.
El mateix fenomen passa en algun xat de fotografies antigues nostrades que permeten establir la relació comparativa entre el passat escolat i la realitat present. La contundència de les imatges de les transformacions de la riba esquerra de l’Onyar, sense fàbriques ara i sense convents i monestirs abans i, com a conseqüència de la desamortització, ens transporten a una geografia del tot desapareguda. La Girona sense la plaça de Catalunya, les casernes i els convents transformats a l’entorn del que acabaria sent un Pla Perpiñà a mig fer dibuixa un panorama d’arcs i porxos als entorns de l’actual plaça de Catalunya, al Pes de la Palla, les voltes d’Esparters i a banda i banda de l’Onyar, que han quedat només de manera residual. Si hi afegim la desaparició íntegra de les muralles i els baluards, les exclamacions de pèrdues patrimonials irreparables es fan ben evidents. Tret de la reminiscència simbòlica del baluard del Lleó a tocar del Mercat, ja no queda res. El barri del Mercadal, d’ençà de les desamortitzacions, es va anar transformant al ritme de les lleis del mercat.
Naturalment, és ben legítim de pensar i somiar amb la ciutat que podia haver estat i no és si hagués conservat les muralles i hagués fet els seus creixements saltant tota la circumval·lació emmurallada de la ciutat, avui només visible en la geometria de la Gran Via. I tothom pot pensar que aquesta era una operació fàcil i possible. Si aquest va ser el cas de diverses ciutats italianes i, sense anar més lluny, a Lucca, per què no es podia haver fet el mateix a Girona?
Ara bé, des del crit revolucionari barceloní «Abajo las murallas», que es va estendre com la pólvora, el designi de l’enderroc de les muralles era un signe de progrés i un símbol d’alliberament. I la noció de patrimoni entesa com la voluntat de preservar, conservar i transmetre l’herència rebuda trigaria molt a materialitzar-se. Tant, que molts dels enderrocs que es van realitzar en la primera meitat del segle XX, amb excepció dels que es van fer de manera contumaç i en flagrant il·legalitat (cas dels Xalets Masó), estaven emparats en criteris on la conservació radical dels vestigis del passat encara no havia esdevingut normativa.
Podem, naturalment, refer la ciutat que va ser i la que encara ara podria haver estat. Dibuixar-la i entendre-la, però no podem reivindicar aquella època com una realitat inamovible, simplement perquè els temps eren uns altres, els criteris eren diferents i el sentit de la conservació i rehabilitació també era diferent.
Ens cal, doncs, primer i per damunt de tot, valorar el que tenim. Segon, avaluar el que hem perdut i relativitzar-ho amb el sentit i la profunditat dels canvis. I, finalment, hem d’entendre que, de la mateixa manera que no podem evocar amb nostàlgia la Catedral romànica perquè, si no, ens hauríem perdut la Catedral gòtica i així retrospectivament fins al temple romà, tampoc no podem fer del patrimoni perdut un argument absolut més enllà dels disbarats comesos i imperdonables.
La dinàmica de les ciutats és un subtil fil dialèctic entre la ciutat acabada i la ciutat en construcció i transformació. L’encert i l’equilibri en l’aplicació de criteris de conservació i renovació esdevindran la mesura del bon gust en la realitat física de cada moment.
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