Opinió
Jo volia parlar sobre l’Onze de Setembre, però…
Em va sobtar, en els dies que vaig estar caminant per Galícia aquest estiu, la profusió de banderes espanyoles. Penjades a les façanes de les cases, als balcons, a molts bars i restaurants, en negocis de tota mena, en forma de banderoles decorant els carrers de pobles i aldees. Banderes gallegues, ben poques. Potser la superpoblació de rojigualdas era fruit de l’exaltació que va recórrer tot l’Estat arran de la victòria de la selecció espanyola al Mundial de futbol, però tot i així em va semblar que n’hi havia moltíssimes.
Que quedi clar que, per molt que jo no me’n senti part, no tinc res en contra d’Espanya, al contrari: és un país que m’encanta. Entenc perfectament que, de la mateixa manera que jo em sento absolutament catalana, una senyora nascuda a Valladolid se senti profundament espanyola. I també puc entendre que se senti espanyol un senyor nascut a Bescanó, a O Cebreiro, o a Elantxobe. Però mai he entès aquesta necessitat de remarcar que ets espanyol a Espanya: em sembla una manera de marcar paquet totalment innecessària.
A Galícia, la pobra Maria va ben patir aquesta al·lèrgia meva a la testosterona espanyolista, perquè jo em negava a fer despesa en cap negoci que exhibís la bandera. «Parem aquí a esmorzar, Anna?», quasi m’implorava. «Jo, aquí, no hi faig ni un cafè», contestava, assenyalant la insígnia. La Maria sospirava, resignada, i seguia caminant fins que trobàvem un lloc que no em tirés enrere. Un dia, quan sortíem d’un bar, em va confessar que hi havia una «bandereta» a la barra, però que no m’ho va dir perquè li feia molta falta el seu cafè amb llet matinal. No la culpo.
Si a Galícia em feia angúnia topar-me amb banderes espanyoles, imagineu-vos com em vaig quedar el dimecres de la setmana passada quan vaig veure les dues manifestacions –una, per donar suport a Ceuta i l’altra, antifeixista– que s’enfrontaven a crits a la plaça del Vi de Girona, amb un passadís de Mossos al mig per evitar que la sang arribés al riu. Mai m’hauria imaginat que veuria tantes banderes espanyoles juntes a la meva ciutat. Vaig estar-me una bona estona contemplant les anades i vingudes dels manifestants, escoltant-ne els càntics, i adonant-me, amb estupor, que cada vegada arribaven més persones que s’afegien al grup de les rojigualdas.
Quan els manifestants antifeixistes van entonar el «boti, boti, boti, feixista qui no boti», vaig pensar que els de l’altra banda els descol·locarien posant-se tots a saltar. Però no. Alguns –potser una vintena– dels centenars de manifestants que teòricament defensaven Ceuta van botar, és cert. Però la resta, no. Em preocupa profundament que la gran majoria de persones d’aquella manifestació no entenguessin el «feixista» com un adjectiu pejoratiu. Ho repeteixo: respecto profundament el dret de cadascú a sentir-se d’allà on se senti, m’és igual. Hi torno: el mal no és sentir-se espanyol. És ser un feixista. Aquí, allà, o a qualsevol lloc.
PS. De veritat que jo volia enllaçar tot això amb l’Onze de Setembre, però m’he quedat sense espai.
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