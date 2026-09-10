Opinió
En Marlaska no em té en compte
Em feia por sortir a la llista de periodistes que ha elaborat el ministeri de Marlaska. Em feia por, és clar, sortir entre els que l’informe assegura que són «favorables al govern», això sí que és una llista negra. Quina vergonya em faria ser Ignacio Escolar, Jesús Maraña, Toni Aira, Javier Ruiz o Esther Palomera -entre altres-, que han estat qualificats d’afins al règim. A veure amb quina cara els explicaria jo als meus fills que, a la meva edat, un govern em considera amic, estic segur que m’internarien.
A un li agrada estar sempre contra el govern, sigui aquest de dretes, d’esquerres o migpensionista. Com solia brindar Vázquez Montalbán: «Per la caiguda del règim! Quin règim, no importa». Si en Marlaska m’arriba a considerar «favorable al govern» deixo la professió, cosa que, dit de passada, haurien de fer els abans esmentats si conserven una escletxa de dignitat. Cas a part és Gonzalo Miró, a qui l’informe acusa públicament -es diria que com a escarn- de «militant socialista», cosa que, si és falsa, donaria per a una querella per atemptar contra l’honor i, si és certa i no ha cobrat encara cap comissió, donaria per a una queixa al secretari general del PSOE, si és que no és a la presó, que un ja es perd amb tant d’imputat.
El pitjor és que no aparec tampoc entre els considerats realment llista negra, és a dir, els oposats al govern. Hauré de preguntar a Miquel Giménez i a Salvador Sostres, els únics que conec que en formen part, com s’ho van fer per a ser inclosos en tan honorable catàleg. Alguna cosa pagarien, segur, que estem parlant de l’actual govern, però m’interessa saber si és d’una quantitat a l’abast de la meva butxaca. Per a la pròxima llista, vull dir, perquè imagino que n’hi haurà una cada any. Formar part d’una llista negra permet anar amb el cap alt a tot arreu, això sí que els ho podria explicar als meus fills sense que em repudiessin. Fins i tot al sopar de Nadal a ca la meva sogra intentaria treure el tema, sempre agrada quedar bé davant de cunyats i nebots.
Si almenys valguessin les llistes de governs de fireta, podria penjar-me la medalla de quan el Vivales em va denunciar per un innocent article, cosa que és com estar en una llista unipersonal. Em reclamava, des de Waterloo, un euro com a compensació pel seu honor. Em va semblar exagerat que valorés el seu honor en un euro, però ho vaig entendre, ja se sap que tothom té de si mateix una idea superior a la realitat. El cas és que no val un govern de nyigui-nyogui, per a penjar-se la medalla un ha de ser assenyalat per governs legítims, encara que siguin autonòmics, tampoc cal que sigui una primera potència, com al pobre Julian Assange. Rússia té també certa tendència a classificar els periodistes segons el suport que en rep Putin, però cal reconèixer que ha fet un esforç i ja a penes en queda cap a la llista negra, perquè s’han anat morint. A Aràbia, un altre país que, com Espanya, no aprecia els periodistes crítics amb el govern, la tradició és convidar-los a una ambaixada en la qual entren sencers i surten a trossets dins d’una maleta.
Es desconeix quin d’aquests sistemes internacionals té al cap Marlaska per als gasetillers desafectes, el cas era fer la llista, ja veurem després com l’anem netejant. Ara s’entén que al ministeri ningú sabés que 80.000 marroquins estaven a punt de saltar a Ceuta, i que tampoc ningú fes cas dels advertiments policials al respecte: Marlaska tenia tots els funcionaris ocupats, passaven el dia escoltant la ràdio i llegint diaris per a elaborar el llistat que els havia encarregat el cap, aprovi vostè unes oposicions de l’estat per acabar veient cada dia a Javier Ruiz a Mañaneros al televisor d’un catau del ministeri. Un ministre ha de saber establir prioritats, i conèixer quins periodistes són favorables al govern i quins no, passa per davant de qualsevol tema de seguretat nacional.
Han valgut la pena tants esforços de Marlaska, encara que els hagi pagat Ceuta. Per fi tenim una llista negra de periodistes: la dels qui fan costat al govern.
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