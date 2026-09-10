Opinió
Josep Salvat i Sangrà
La senzillesa ben feta
A vegades ens obsessionem a buscar grans històries empresarials a Silicon Valley, Alemanya o la Xina i oblidem mirar què tenim a casa. A Girona als anys 60 va néixer una empresa que ha fet de la senzillesa gairebé un art: Frit Ravich. Patates, fruits secs, snacks. Dit així sembla fàcil. Però darrere d’una bossa de patates hem de ser capaços d’imaginar que hi pot haver tecnologia, logística, innovació, distribució i, sobretot, obsessió per buscar l’excel·lència.
L’empresa anuncia ara una nova inversió milionària i continua creixent des de Maçanet de la Selva. Una altra demostració que des de Girona es construeixen projectes empresarials amb ambició i dimensió. Però hi ha una cosa de Frit Ravich que és rellevant: l’arrelament. És una empresa que ha crescut molt sense deixar d’explicar que és d’aquí. I això té un valor enorme. Perquè una companyia no és només facturació, fàbriques o llocs de treball. És territori, identitat i orgull de pertinença.
I comuniquen bé. Sense estridències. Amb constància i en la seva justa mesura. Expliquen quan tenen alguna cosa a explicar. Una fórmula aparentment senzilla que algunes firmes gironines encara no han entès. Aquell «fer-ho bé i fer-ho saber» que reivindiquem els que ens dediquem a la comunicació corporativa. Potser també ens falta una mica d’autoestima. A Girona tenim empreses extraordinàries, projectes industrials potents, talent i emprenedors que competeixen arreu del món però que parlen poc i expliquen menys.
Cal que els empresaris d’aquí obrin una mica més els ulls i posin en valor la comunicació corporativa. Frit Ravich va començar fregint patates en una cuina i avui continua invertint, innovant i creixent des de les comarques gironines i, el més important, ho explica!
Sembla senzill i no ho és. I potser aquesta és precisament la gràcia: fer coses extraordinàries i aconseguir que semblin fàcils. Ens ho hauríem de creure una mica més, parlar més i explicar més...
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