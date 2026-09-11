Opinió
Si Calviño succeeix Sánchez
La millor notícia per al futur del PSOE i d’Espanya seria que Pedro Sánchez decidís no ser candidat a la presidència del Govern en les pròximes eleccions generals. La crisi de Ceuta ha estat la cirereta final que ha acabat per amortitzar el seu mandat. A mesura que els sondejos electorals inunden els mitjans de comunicació, el resultat del PSOE tal com és avui podria batre el seu rècord negatiu en obtenció de vots que, precisament, el té Sánchez. En les eleccions generals del 20 de desembre de 2015 el PSOE va obtenir el 22%; en les del 26 de juny de 2016, anticipades després de l’intent fallit de sumar Podem al pacte que havia firmat amb Ciutadans, va aconseguir el 22,6%. La batalla interna al PSOE, propiciada pel «no és no» de Sánchez a donar suport mitjançant l’abstenció a un govern de Mariano Rajoy, la seva dimissió i el seu retorn victoriós després de les primàries del maig de 2017 del PSOE, formen part de l’etapa més convulsa del partit. Un altre record: el millor resultat electoral d’aquest partit és el de les eleccions del 28 d’octubre de 1982, quan el van votar el 48,11% dels espanyols amb dret a vot.
El pròxim calendari electoral només té una data segura: el 23 de maig, amb les eleccions municipals i de deu autonomies (tret que alguna decideixi avançar-les). Davant la sensació que la suma de PP i Vox arrasarà els socialistes i obtindrà majories còmodes en gairebé totes les places decisives, Sánchez haurà de dilucidar si avança les generals o espera a convocar-les per al 22 d’agost, última data possible.
Profetitzar no costa diners i Sánchez pot estimar que algun cigne negre, un esdeveniment inesperat, o llançar una campanya apocalíptica contra la possible arribada de la dreta extrema al Govern pot beneficiar-lo. Li va sortir bé el 2023, quan va aconseguir sumar suports per poder governar amb l’extrema esquerra i els partits independentistes. El PP va guanyar aquelles eleccions, però no va poder sumar, i el moviment modest i naïf que propugnava un govern de coalició va fracassar en l’intent.
I si no és Sánchez, qui? L’argument més sòlid que té aquest Govern per demanar el vot és l’econòmic. Amb tots els matisos i peròs que es vulgui, l’economia espanyola mantindrà el 2026 un creixement d’entre el 2,3% i el 2,6%, el tercer més alt previst a la zona euro després de Malta i Croàcia. Tanmateix, el desprestigi de Sánchez ve per qüestions alienes a l’aritmètica econòmica. L’acadèmic afí a l’esquerra Ignacio Sánchez Cuenca demanava en una tribuna a El País que fos l’actual ministre d’Economia, el tecnòcrata Carlos Cuerpo, el candidat. Però hi ha una altra persona, dona, tampoc membre del PSOE, que va precedir Cuerpo. Treballa a Luxemburg i presideix el Banc Europeu d’Inversions, el prestigi del qual tampoc no es posa en dubte: Nadia Calviño. Amb un petit detall: el seu sou anual brut és de 430.331 euros davant dels 97.383 que guanya el president del Govern. Raó suficient per dir que no si l’aparell del PSOE li demana que lideri el partit? Continuem profetitzant. n
Subscriu-te per seguir llegint
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya