Opinió
Catalunya, terra de Mares de Déu
Quan arriba la Diada Nacional de Catalunya, recordem la història, la cultura i les tradicions que formen la nostra identitat. Però n’hi ha una que, durant segles, ha acompanyat la vida de pobles i famílies: la devoció a les Mares de Déu. Catalunya és terra de Mares de Déu. De grans advocacions conegudes arreu, però també de petites imatges venerades en santuaris, ermites i esglésies, algunes conegudes només al seu poble o comarca.
Montserrat és un dels grans símbols. La Moreneta ha esdevingut una referència espiritual i cultural per a generacions de catalans. Però Catalunya no s’acaba a Montserrat. Hi ha la Mare de Déu de Núria, vinculada al Pirineu; la de Meritxell, patrona d’Andorra; la Mare de Déu del Tura d’Olot; la dels Àngels, tan estimada a Girona; la de la Salut, la de la Gleva, la de la Cisa, la de la Serra, la del Claustre, la de Rocaprevera i tantes altres.
Cada una té una història. Cada una té un poble que l’estima. I darrere de cada imatge hi ha generacions que hi han anat a buscar consol, esperança, protecció o simplement un moment de silenci. Les Mares de Déu formen part d’un patrimoni que no sempre apareix als llibres d’història, però que ha deixat una profunda empremta en la vida de Catalunya. Han estat presents en les festes majors, els aplecs, les peregrinacions i aquells moments en què necessitem confiar les nostres preocupacions.
Per això, en aquesta Diada, també podem mirar-les amb gratitud. No només com a imatges religioses, sinó com a testimonis d’una manera de viure i entendre el món que ha passat de generació en generació. I hi ha una altra coincidència especialment bonica. Parlem de les Mares de Déu, però també podem pensar en les nostres mares. En aquelles dones que han estat al nostre costat, que ens han cuidat, ensenyat i sovint han donat molt més del que mai els podrem tornar. Potser per això la figura de Maria ha estat tan propera a tantes persones. Perquè darrere de la Mare de Déu també hi descobrim el rostre de la mare que estima, acompanya, espera i no abandona.
En una societat que canvia tan de pressa, conservar aquestes tradicions no significa viure ancorats en el passat. Significa saber d’on venim i reconèixer les arrels que han ajudat a construir allò que som. Aquesta Diada voldria dedicar-la a totes les Mares de Déu de Catalunya. A les més conegudes i a les més petites. A les que tenen grans santuaris i a les que es veneren en una humil ermita. A totes aquelles que, durant segles, han format part de la vida de tants catalans.
Que aquesta Diada sigui també un moment per recordar-les amb respecte i gratitud. Perquè Catalunya no té una sola Mare de Déu. En té moltes, i cadascuna guarda una part de la memòria, de la fe i del cor del nostre país.
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