Opinió
Construir poc i cobrar molt
L’Ajuntament de Girona, tal i com publica avui aquest diari, obrirà dilluns que ve el termini per optar a un dels 98 nous habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es construeixen a la ciutat. Quan el 9 d’octubre es tanqui el procés de sol·licituds, previ al sorteig que es farà entre els interessats, no cal tenir dots d’endeví per saber que el titular serà que la demanda multiplica l’oferta i que molts en quedaran fora. L’administració ja es podrà quedar en pau amb ella mateixa. Haurà fet el que s’haurà pogut.
Mentrestant, la bombolla es continua inflant. A Girona amb prou feines hi ha pisos d’obra nova i, els disponibles, tenen preus indecents, no es pensin trobar res per poc menys de mig milió. El mercat de lloguer també està disparat i sense stock i per immobles de segona mà, en molts casos, pendents de reformes importants, en demanen bogeries. Cap dels remeis aplicats pels governs ha servit per a res.
Però això no és el pitjor, perquè al final, aquesta administració que s’esquinça les vestidures abanderant la lluita per l’habitatge digne és la que se’n lucra principalment. Quan algú té la sort de poder-se comprar un pis, rep patacades per tot arreu. Digui-li IVA, per exemple, i apliqui, tot seguit, l’AJD (Actes Jurídics Documentats), l’impost gestionat per l’Agència Tributària de Catalunya que grava la signatura de l’escriptura pública amb un tipus general de l’1,5 %. I el qui ven, òbviament, també ha de passar per l’adreçador, per no parlar si en tot plegat hi ha alguna herència o un préstec de pares a fills. Tot compta, a l’hora d’esquilar el contribuent mitjà.
I així anem fent: anunciem 98 pisos com si fossin una victòria mentre milers de ciutadans continuen sense poder accedir-ne a cap. El problema ja no és només que falti habitatge, sinó que cada pas per aconseguir-ne un s’ha convertit en una cursa d’obstacles, impostos i preus impossibles. Després ens preguntarem per què les famílies no poden créixer, fins que, potser, algun dia entenguem que garantir habitatge no és només construir-ne uns quants, sinó deixar de convertir-lo en un luxe.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya