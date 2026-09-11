Opinió
Garrotada europea a Marchena i Mas
Ha sigut notícia aquests dies que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha anul·lat la sentència que condemnava a tres anys de presó vuit membres del moviment del 15-M que van rodejar el Parlament de Catalunya el juny de 2011. En primera instància, l’Audiència Nacional els va absoldre, basant-se que la llibertat d’expressió i el dret de reunió i manifestació estan «íntimament vinculats com a vies de la democràcia participativa» i tenen «especial protecció». En canvi, el Tribunal Suprem, amb el magistrat Manuel Marchena de ponent, els va condemnar amb una intenció criminalitzadora de la protesta sense cap violència individual. La sentència del Suprem coartava la desobediència civil pacífica en una societat democràtica.
Manuel Marchena es va inventar l’eufemisme de «violència ambiental», de la mateixa manera que anys després va argumentar la condemna al Fiscal General perquè ell «o algú del seu entorn» havia filtrat un correu electrònic. Marchena sempre troba dreceres per aconseguir els seus propòsits, normalment allunyats dels principis democràtics més elementals d’un estat de dret. En la sentència de la protesta «Aturem el Parlament», va atribuir a uns manifestants les suposades accions violentes d’uns altres que la policia mai va identificar. Amb aquesta garrotada del tribunal europeu, queda ben retratat: «Una persona no deixa de gaudir del dret a la llibertat de reunió pacífica a conseqüència d’actes de violència esporàdics o altres actes punibles comesos per tercers durant la manifestació», li recorda el tribunal amb seu a Estrasburg. El problema és que la sentència no té cap conseqüència per al jutge. Podrà continuar fent barrabassades contra l’estat de dret.
Tot i que es tracta d’una estomacada al magistrat que també va condemnar als líders del procés, el nacionalisme català no n’ha fet sang. Hi ha passat bastant de puntetes, igual que els mitjans de comunicació, típic de la Catalunya anestesiada. És lògic, perquè la garrotada també va adreçada a Artur Mas i a tota la cúpula de CiU, que llavors governava Catalunya. La Generalitat i el Parlament, que presidia Núria de Gispert, van exercir l’acusació particular demanant, amb gran entusiasme, penes de presó pels acusats. En aquella època, encara creien que la presó només era per als altres, per als pobres, per a gent com els indignats del 15-M, que protestava contra les seves polítiques de retallades, i que a ells no els podria tocar mai. Paradoxes de la vida, es van convertir en els grans aliats de Manuel Marchena.
Artur Mas va publicar un article exigint que els manifestants «han de ser denunciats, combatuts i, si és precís, detinguts i jutjats». Quim Torra, que més tard seria el president vicari de la Generalitat, va comparar aquella simple protesta d’uns joves que no tenien cap poder amb el cop d’estat del 23F. La Generalitat i el Parlament els van acusar d’atemptat contra una alta institució de l’Estat. Jordi Turull va ser un dels principals testimonis de la Fiscalia. Segons Turull, «convocar a la gent perquè els diputats no puguin entrar en el Parlament és un cop d’estat del segle XXI». Francesc Homs, que llavors era el conseller de Presidència, va declarar que la sentència del Suprem «concorda amb el sentiment del poble de Catalunya». Per tant, si del govern convergent hagués depès, els vuit condemnats haurien ingressat a la presó. Per sort, l’Audiència Nacional va decretar la prescripció de la pena de presó l’any 2024, una dècada després que la sentència hagués esdevingut ferma, amb el neguit que això va suposar per als vuit condemnats per Manuel Marchena amb l’acusació de la Generalitat presidida per Artur Mas.
Dues setmanes abans d’aquella protesta davant del Parlament, a les set del matí del 27 de maig de 2011, els Mossos, a les ordres del conseller Felip Puig, van desallotjar violentament els «indignats» del 15-M que acampaven des de feia dies a la Plaça Catalunya de Barcelona, al·legant motius d’«higiene». Els agents van repartir cops de porra a tort i a dret i van disparar pilotes de goma, en una de les intervencions policials més agressives que es recorden a Catalunya. El balanç va ser de més d’un centenar de ferits, entre acampats i policies. Aquests, Artur Mas i els seus acòlits, són els que després s’omplen la boca parlant de llibertat d’expressió i democràcia, però no tenen cap càrrec de consciència per atonyinar als que no pensen com ells i, si cal, enviar-los a la presó.
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