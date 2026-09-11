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Opinió

Meritxell Comas

Meritxell Comas

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«La merda crida a la merda»

El parc infantil del parc Teresa Borín.

El parc infantil del parc Teresa Borín. / Aniol Resclosa

Des que tinc memòria, trepitjar un parc infantil sempre ha estat un esport de risc. Fa uns anys, el més alarmant no era ensopegar i fer-se un trau al cap quan, embriagat per l’adrenalina del moment, t’enfilaves al tobogan més alt; sinó clavar-te una xeringa carregada d’una llarga llista de malalties, mancances i misèries. Ara, les xeringues han deixat pas als mocadors usats, als guants de làtex, a les llaunes de cervesa i de tots els refrescos del catàleg del supermercat, a les burilles (les pots comptar de deu en deu), als embolcalls de materials degradables, biodegradables i els que no se’n van mai, als vidres, als tiquets de compra de fa tants mesos que ni pots tornar la samarreta a Amancio Ortega; o als cartrons i mantes amuntegats sobre els bancs, per citar-ne només (i reitero només) alguns exemples.

Però penses que només va ser cosa d’un dia. I hi tornes, però les deixalles semblen haver-se reproduït. «La merda crida a la merda», diu la dita. Perquè és clar, «on hi ha porcs, hi ha cansalada», podries pensar, tirant de refranyer popular. Però saps que no ha estat cosa de «netejar la casa i amagar la merda sota la catifa», sinó que més aviat la cosa va de deixadesa perquè l’Ajuntament de Girona encara no sap que «val més una escombrada que una bugada».

Però els parcs, des de fa temps, han «quedat a la bona de Déu» i molts arrosseguen greus problemes de salubritat, que han d’acabar pagant infants i famílies. I aquí, senyores i senyors, «pagant, sant Pere no canta». Tot, deixant de banda que molts s’han convertit en pipicans o tenen el paviment de cautxú fet pols però, després de veure l’abocador de deixalles que hi ha, ja em sembla un mal menor. No es tracta de fer grans plans de xoc ni inversions milionàries, sinó de garantir un dret fonamental.

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