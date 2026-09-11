Opinió
Sobre normalitzar la ultradreta
No per esperada ha deixat de sorprendre i preocupar la victòria d’Alternativa per Alemanya (AfD) a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Amb un 43,8% dels vots, la formació ultradretana es va quedar a pocs escons de la majoria absoluta. Mentrestant, a Espanya, diverses enquestes dibuixen una majoria molt àmplia del PP i Vox: algunes situen la seva suma entre 198 i 202 diputats, clarament per sobre dels 176 necessaris. A Catalunya, diferents estudis socielectorals d’abans de juliol ofereixen un gran creixement d’Aliança Catalana. Cal insistir que es tracta de projeccions, no de vots dipositats, però també seria irresponsable tractar-les com una anècdota.
Tots aquests fenòmens remeten a un mateix advertiment: les democràcies no acostumen a ensorrar-se de cop. Abans es deterioren les seves defenses polítiques, es fragmenten aquells que haurien de protegir-les i es torna quotidià un llenguatge que fins fa poc hauria resultat inadmissible. Els ultres avancen no només gràcies als seus propis votants, sinó també pels errors dels seus adversaris i per la disposició dels partits conservadors tradicionals a utilitzar-los, imitar-los o dependre’n.
La divisió entre les forces democràtiques esdevé especialment perillosa quan les rivalitats de partit, els vetos creuats i la competència per la puresa ideològica impedeixen articular respostes comunes davant l’avenç de l’extrema dreta. Una democràcia plural necessita partits diferents, fins i tot enfrontats; però també necessita que siguin capaços de cooperar en la defensa d’unes regles, uns drets i unes institucions compartides. Que Vox apunti activar l’article 102 de la CE per investigar al president Sánchez per presumptes delictes de traïció i que cap altre grup que no sigui el PSOE surti a dir que, mancant-hi proves, és una intolerable aberració democràtica, és deixar terreny a l’extrema dreta. Que el PP digui que Pedro Sánchez acabarà essent jutjat pel Tribunal Suprem és fer el joc als extremistes de dreta mitjançant la pertorbació radical del principi de separació de poders. En una democràcia, no tot és admissible.
Si un partit conservador –cas del PP– afirma que els ultres exageren, però accepta que han formulat correctament el problema i la solució, el votant pot preferir l’original a la còpia. Si reprodueix el seu vocabulari sobre immigració, feminisme, memòria democràtica o pluralitat territorial, desplaça cap a la ultradreta els límits d’allò que es considera acceptable. I si després governa amb ells, acaba certificant que no eren uns extremistes incompatibles amb el sistema, sinó uns socis possibles. La condescendència es converteix així en normalització, i la normalització en poder institucional. Quan parlo del PP, parlo també de JxCat.
El resultat de Saxònia-Anhalt demostra, a més, que l’aïllament parlamentari no és suficient quan persisteixen les condicions socials i polítiques que alimenten el ressentiment. La bona voluntat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, per evitar, i si cal sancionar, segons quines expressions provinents de l’extrema dreta, Aliança Catalana i Vox, no és suficient. Com s’ha demostrat a l’esmentat land, les desigualtats, l’envelliment, el deteriorament de les infraestructures, la percepció d’abandonament i la desconfiança envers les institucions creen un terreny fèrtil. Tanmateix, cap d’aquests factors no condueix inevitablement a la ultradreta. Si els partits democràtics responen amb superioritat moral, llenguatge tecnòcrata o silenci, deixen el monopoli de l’explicació a la ultradreta.
Espanya es troba davant d’un risc comparable, encara que no idèntic. Una eventual majoria del PP i Vox no significaria automàticament la fi de la democràcia. Les institucions, la societat civil i el marc europeu continuen sent contrapoders poderosos. Però tampoc no seria un simple relleu governamental. L’experiència autonòmica ha mostrat que Vox no aspira únicament a gestionar determinades conselleries: pretén modificar el llenguatge institucional i redefinir els consensos sobre violència masclista, diversitat sexual, immigració, cultura, memòria històrica i polítiques ambientals. La pregunta sorgeix sola: fins a quin punt el PP estaria disposat a assumir aquest programa per assumir el poder? Núñez Feijóo hauria de respondre-la.
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