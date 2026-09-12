Opinió
Adeu al Yeah! de Girona
El passat 5 de setembre va tancar el Yeah! de Girona. Després de dotze anys, Quim de Quintana i Lucía Rocha, els seus propietaris, van decidir abaixar la persiana d’un dels pocs llocs de la ciutat on encara podia passar una cosa tan senzilla i extraordinària com escoltar una banda tocar en directe.
Quim de Quintana va publicar una última fotografia a les xarxes. Se’l veia sol en un bar buit. Sense músics, sense públic, sense soroll. «Una última mirada, en silenci», deia a sota. Durant aquella setmana explicava als mitjans que havia posat tot el seu cor en aquell projecte i s’acomiadava agraint haver pogut aportar el seu petit gra de sorra a la música i la cultura de la ciutat.
Qui hagi passat pel Yeah! sap que la sala era molt més que un bar. Situat a l’avinguda de Ramon Folc, 9, era una mena de far nocturn. Pel seu escenari hi van desfilar desenes de grups, molts d’ells quan encara no els coneixia ningú. Allà podien provar les seves cançons, aprendre a tocar davant d’un públic i, potser, començar una carrera. Que trist que sembla l’anunci amb què apareix a Internet de «Tancat permanentment».
Quintana m’explicava dies enrere que durant dotze anys el negoci havia funcionat, però que els concerts sempre havien estat, en bona part, una qüestió d’«amor a l’art». «Els concerts sempre costen d’omplir, i més quan són bandes emergents», explicava.
El problema és que cada vegada és més difícil sostenir aquest tipus d’espais petits. Feia poques setmanes que el Jamboree, potser la millor sala de música en directe de Barcelona, havia reduït la seva programació de concerts al mínim. I això va fer saltar les alarmes. Què passa amb les sales de música en directe? Estan totes destinades a desaparèixer? Passarà com amb les llibreries, que ens n’entristeix i ens en preocupa la desaparició només quan tanquen?
Les bandes neixen en sales petites, en bars amb escenaris mínims, davant de cinquanta persones -amb sort, comptant la família- que han decidit sortir de casa per escoltar un grup que no coneix ningú. I encara més quan es tracta de bandes nascudes a la província, que necessitaran el doble d’esforç per fer-se conèixer.
Per això preocupa el tancament del Yeah! Una ciutat que deixa desaparèixer els seus petits escenaris corre el risc de quedar-se només amb els grans festivals i de perdre allò que els alimenta: els músics que tot just comencen.
Després del cas del Truffaut de Girona, fa pensar en la fragilitat dels espais culturals autogestionats de la ciutat i en la manca de protecció que pateixen.
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