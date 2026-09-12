Opinió
Carta d'una lectora: A qui perjudiquen les vagues dels mestres i professors?
L'autora està d'acord amb les reivindicacions dels mestres, però considera que les mobilitzacions s'haurien de fer en altres èpoques en què perjudiquin els polítics i no als alumnes
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Vaga de mestres
Bele Gràcia | L'Escala
Estic molt d’acord amb molts dels motius pels quals els mestres i professors reivindiquen millores en el sistema educatiu i amb bona part de les seves demandes. Ho vull deixar clar d’entrada: no qüestiono ni el dret a reivindicar ni el dret a fer vaga quan es considera necessari.
Ara bé, no estic gens d’acord amb la manera com s’han plantejat algunes de les darreres vagues, especialment les de final i inici de curs.
Perquè, al final, a qui perjudiquen principalment? Als polítics? Sincerament, no ho crec. Els principals afectats són els alumnes i les seves famílies. Són dies de classe que es perden, classes que sovint no es recuperen i un aprenentatge que queda interromput. I en un moment en què el nivell educatiu dels nostres alumnes ja genera preocupació, no crec que ens puguem permetre perdre més dies lectius.
Entenc que els docents vulguin pressionar els responsables polítics i fer sentir el seu malestar. Però em pregunto si aquesta és realment la manera més efectiva de fer-ho.
Si l’objectiu és pressionar els polítics, per què no plantejar mobilitzacions en moments i llocs que els afectin més directament i no principalment els alumnes? Durant l’estiu, per exemple, es podrien haver fet protestes en dies de gran afluència, com divendres o diumenge, o en municipis turístics durant l’agost. Segurament haurien tingut més ressò i haurien generat molta més pressió. I no ho descomptarien del seu sou.
No qüestiono les reivindicacions dels docents. Al contrari, crec que moltes són necessàries i que cal escoltar-les. Però també crec que l’educació és massa important per convertir els alumnes en els principals afectats d’un conflicte laboral.
Amb el nivell educatiu actual, no ens podem permetre anar perdent dies de classe. Els nostres fills i filles no haurien de pagar les conseqüències d’un problema que han de resoldre els adults.
Reivindicar és legítim. Fer vaga també. Però potser hauríem de preguntar-nos si la manera de fer-ho és realment la més adequada i, sobretot, si és justa amb aquells que menys responsabilitat tenen en tot plegat: els alumnes.
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