Opinió
L’erm de Salellas i Guanyem
La setmana passada, a la plaça del Vi dos grups radicalment enfrontats palplantats un al davant de l’altre, van fer palesa la fotografia de dues visions antagòniques del país i de la societat. D’una banda, una munió que reivindicava una posició sobre els esdeveniments de Ceuta alineada amb les tesis més furibundes del nacionalisme espanyol. A l’altra, una segona munió, fermament antifeixista, barrant el pas als altres. Tot plegat desprenia la gran potència comunicativa i política de la progressiva polarització, molt sovint intencionada, que sobrevola algunes posicions ideològiques al nostre país.
L’aparició de partits extremistes al ple, o a les enquestes d’estimació de vot, a Girona no es pot atribuir només a l’efecte de la immigració o a la pèrdua de confiança en la política. Hi ha una sensació creixent de pèrdua de control. Hi ha persones que tenen por de perdre la seva posició en la societat, que estan preocupades per la seguretat o que se senten amenaçades les seves expectatives de futur.
L’extrema dreta respon aquesta inquietud assenyalant culpables i aportant solucions simplificades i excloents. Denunciar els plantejaments xenòfobs de l’extrema dreta és un deure; creure que dir-los feixistes erosionarà la intenció de vot, és una altra cosa.
La millor resposta és demostrar que la democràcia funciona i que té respostes. I en aquesta lògica, Girona té un problema. El govern de Lluc Salellas s’ha allunyat massa de la tradició municipal gironina d’interlocució permanent amb veïns i les associacions. A les envistes de les eleccions, apropar-se, accelerar visites i anunciar mesures és actuar amb la urgència del mal alumne que vol fer els deures de tot el curs a última hora.
A Girona s’ha confós el govern amb la comunicació de la gestió ordinària. Aquesta mateixa setmana l’Ajuntament ha volgut donar la forma d’una notícia extraordinària a la suposada neteja de 13.000 embornals, que són menys dels que es netejaven anys enrere. També s’ha anunciat la incorporació de tres nous policies com una aposta del mandat i es presenta l’asfaltatge de la carretera de Sant Gregori com una proposta transformadora tot i que el mateix Ajuntament l’ha qualificat de «conservació preventiva». A l’alcalde Nadal, per exemple, no li recordem anuncis per explicar que es netejaven embornals o es mantenia la plantilla policial. Simplement es feia. Podien ser governs imperfectes, però mai no confonien la superficialitat necessària del manteniment amb la profunditat de la transformació de la ciutat.
La incapacitat de donar respostes que ha acumulat Guanyem és perillosa. Quan un veí no se sent escoltat, quan una incidència no obté resposta o quan un problema s’enquista, aporta munició als qui volen aparèixer prometent ordre, autoritat i solucions immediates. Regalar arguments a l’extrema dreta és irresponsable. I trobar solucions de fons vol molta més feina que brandar pancartes i banderes a la plaça del Vi.
Potser la millor metàfora de tot plegat són els cartells que plantava Guanyem anunciant per tot Girona on hi podria haver un parc infantil o una actuació a favor de la comunitat. Totes aquelles il·lusions s’han evaporat i allà on havia de néixer la Girona de Guanyem, hi ha crescut un prat de males herbes.
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