Opinió
L'11-S a Son Moix
El 25è aniversari dels atemptats de les Torres Bessones va fer que aquest darrer divendres, a RAC1, em preguntessin què feia l’11 de setembre de 2001 en el moment en què vaig conèixer la notícia. Doncs acabant de dinar que és el que acostumo a fer a les tres de la tarda. Exactament a un restaurant italià de Port Portals, doncs havia viatjat a Mallorca per veure el debut a la Champions de l’equip local i que va guanyar 1-0 a l’Arsenal. Jo estava aquells anys força implicat a la gestió dels contractes de drets televisius a TVE. El director d’aquests temes a la UEFA m’havia dit de reunir-nos aquella tarda. També hi vaig anar perquè en Joan Llobet va suggerir-me que així veuríem al garrotxí Miquel Soler, que jugava al Mallorca, illa on s’ha quedat a viure.
Dinàvem amb un farmacèutic illenc que coneixia el propietari del restaurant. Aquest, sobtadament, ens va dir de passar a la cuina on hi tenien una tele engegada. «Ho heu de veure, no us creureu el que està passant». Aquelles primeres hores estàvem en xoc. Informativament tothom estava pendent de la televisió i evidentment el futbol era secundari. Des de Madrid els meus jefes em varen demanar que plantegéssim als interlocutors de la UEFA la conveniència de suspendre la jornada de Champions que aquell dia incloïa, a més del partit del Mallorca, un Roma-Real Madrid. L’alt executiu de la UEFA pressent a l’illa aquell vespre era, precisament, un nord-americà de San Diego que, abans d’executiu, havia estat olímpic amb l’equip de voleibol del seu país. Vaig veure el partit assegut al seu cantó, estava molt afectat. Cada cop que un avió sobrevolava l’estadi per aterrar o enlairar-se a l’aeroport de Son Sant Joan, la gent mirava cap amunt, preguntant-se interiorment si un estadi de futbol podria ser objecte del següent atemptat. Aquesta era exactament la sensació que tots teníem.
No va ser gens estrany que quan faltava menys d’una hora per al partit entrés sobtadament al bar de la llotja l’entrenador de l’Arsenal, Arsène Wenger, qui va començar i, amb perdó, a «cagar-se» amb tot per la manca de sensibilitat de la UEFA sabent que jugadors, públic, famílies, tothom en definitiva estava impactat i en absolut en condicions psicològiques de jugar o de pujar inútilment a avions. No va tenir èxit el seu discurs davant dels responsables presents a la llotja. Les converses telefòniques amb clubs, cadenes i la UEFA no van conduir a la suspensió i Wenger- de qui es diu que aviat podria optar a la presidència de la FIFA- va tornar cap al vestidor, no sense beure’ s abans, davant meu, un parell de copetes de xampany. Quan ja acabaven els partits, diferents governs intervingueren forçant a la UEFA a suspendre la jornada del dia següent. TVE va desviar les emissions previstes a la primera cadena cap a la segona i a Teledeporte. Acabat el partit mantingueren el sopar amb en Miquel Soler en un restaurant on el coneixien i ens posaren una televisió al menjador per seguir els fets. Evidentment estàvem sols.
He estat a Nova York abans i després dels atemptats. No hi ha cap ciutat igual i no em fa cap mandra tornar-hi quan surt l’ocasió. El primer viatge fou a l’abril de 1987. El delegat d’Ibèria a Girona, Eusebi Sànchez, havia organitzat per a agents de viatges i periodistes com jo mateix i l’amic Ramon Rovira un viatge per promocionar l’oferta turística a la ciutat dels gratacels que es deia «Un dia a Nova York». Era literal. Vàrem aterrar a les tres de la tarda, un cop instal·lats i sopats al mític Waldorf-Astoria, anàrem a prendre una copa al Windows of de World, al pis 106 de la torre bessona nord. Al matí següent, esmorzar de treball, visita turística guiada pels llocs emblemàtics de la ciutat i directes a l’aeroport. 24 hores.
Vaig pensar que la visita quedava curta i vaig decidir ajornar la tornada pel meu compte. Dormia prop de Times Square, llavors molt degradada, botigues poc atractives, prostitució i drogoaaddicció ben visibles. Dissabte a la nit era un espectacle comprar l’edició dominical del New York Times, que dona nom a la plaça on hi tenia encara la seu, que incloïa tants suplements que calia un carretó per transportar-la. Aquell mateix any es va batre el rècord de pes del diari: cinc quilos. Vaig caminar com potser mai ho he fet, la primera descoberta d’una ciutat és màgica, res com les següents. Després hi he tornat molts cops. La darrera el novembre de 2025. Els llatins deien «Novayol», com ha popularitzat Bud Bunny, i tot feia olor de marihuana.
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