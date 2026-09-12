Opinió
L'últim curs de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha iniciat el seu últim curs. El president del Govern emprèn la seva darrera sortida quixotesca sense enemics ni successors de gran talla, protagonista únic tant del triomf com del desastre. El seu monopoli de l’actualitat li ha encomanat la convicció que se succeirà a si mateix, però és l’únic que ho pensa, de manera que li falten uns quants milions de vots. La suficiència del líder socialista es manté intacta; ni tan sols es molesta a buscar l’empatia amb la ciutadania de Ceuta, a la qual culpa de rebel·lia, de manera que només pretén comprar-ne la voluntat.
La continuïtat d’un governant no reposa tant en l’anul·lació dels seus rivals com en la supressió dels candidats que despunten entre els seus seguidors. Sánchez ha tingut molta sort amb els seus antagonistes, perquè Feijóo necessita urgentment un guionista lletrat. És impossible acumular la muntanya de desencerts expressius que caracteritzen el discurs del líder de l’oposició, entestat a desaprofitar les infinites oportunitats que li brinda el PSOE. El procés d’autocombustió política espontània de Díaz Ayuso tampoc no ajuda el PP, circumscrit a una dotzena de barons sotmesos a Vox.
Tanmateix, Sánchez sobresurt especialment en l’esterilització dels seus hereus. La dreta desacreditava amb fúria les vacances presidencials a Lanzarote perquè cap ministre no podia competir en audiència amb el seu president, amb la qual cosa es malbaratava l’impacte de la campanya de Ceuta dissenyada per l’oposició. En proporció a la importància que el mateix líder atorga al PSOE, hauria de disposar de mitja dotzena de possibles substituts en ordre de combat. En el cas solitari de Carlos Cuerpo, no es pot parlar tant de designació com de resignació, atesa la passió del vicepresident primer per l’anonimat.
Llegiria vostè aquest text si estigués dedicat a un polític diferent de Sánchez, a qui estadísticament vostè desitja derrotat aquest curs? Mantenir l’atenció sobre el president magnètic és compatible amb prescriure’n l’esgotament. Els mateixos socialistes que avui consideren Sánchez insubstituïble i gairebé inextingible seran els primers a decretar que s’hauria d’haver retirat abans de les eleccions del 2027, i a concloure que ha estat un llast per al PSOE. El díscol García-Page se sentirà molt acompanyat d’aquí a uns mesos.
La futura diàspora o desbandada es tradueix avui en la pèrdua del control del Govern per part del seu president. D’aquí que veterans amortitzats com Margarita Robles (69) o Grande-Marlaska (64) s’esbatussin en públic des de la convicció que no tenen futur. No s’embranquen per millorar les perspectives del seu Govern des d’una visió crítica, sinó perquè temen que arribi l’enfonsament definitiu sense haver-se permès el plaer de passar comptes en públic amb el seu principal enemic dins del gabinet i de la vida pública.
El duel al fang Robles/Marlaska que defineix l’inici de l’últim curs de Sánchez enfronta dos magistrats de renom, que han triat el pitjor moment per demostrar que la fal·libilitat humana no distingeix entre togues ni entorxats. A més, fan servir la tàctica de barri baix i tan poc jurídica de desmentir en públic el company de consell, per després rebutjar els mitjans que difonen la reprovació.
L’escenificació del duel a mort política, perquè Marlaska es troba en una situació molt delicada si va tenir coneixement previ de l’entrada massiva a Ceuta, va assolir la seva màxima expressió dramàtica fa pocs dies al Congrés. Poc podia imaginar Robles que seria sotmesa a escarni públic per part de Sánchez, que va desacreditar els informes d’Intel·ligència que la seva ministra considera innegables. En negar-se a aplaudir o a aixecar-se del seu escó per aplaudir la intervenció presidencial, potser la titular de Defensa va sospesar l’error de no haver reaccionat quan es va difondre que el president del Govern l’havia agreujat davant d’Ábalos amb un despectiu «se’n va al llit amb l’uniforme, és una pàjara».
L’extinció d’estrelles fugaces com Yolanda Díaz ressalta la permanència de Sánchez en cartell, que ha resistit miraculosament fins a l’últim curs. Ara bé, en aquella rèplica al Congrés va aparèixer al límit de l’esgotament. Convé valorar la hipòtesi que les ferides que arrossega el president no siguin públiques, sinó privades. La humiliació supera el dolor per la condemna del germà del líder socialista o el processament de la seva esposa, afronts intolerables per a un titular del poder executiu. Sobretot, a la vista de l’exoneració a empentes i rodolons d’altres primers ministres o fins i tot reis. La innocència que atribueix als seus familiars agreuja el trauma presidencial, pel fet de no haver-ne pogut evitar el periple penal.
L’acumulació d’inquilins de la Moncloa permet fer un estudi de presidències comparades, en què les vicissituds prèvies suavitzen els esdeveniments carregats amb el sobrepès de l’actualitat. Tanmateix, és de témer que Sánchez hauria repetit les mentides d’Aznar després de l’11-M, vist que el seu entossudiment amb Ceuta s’estén fins a la figura de l’«autor intel·lectual».
Quan es destaca que cap president del Govern no ha aguantat tant com l’actual, s’oblida que els seus predecessors van dimitir abans d’assolir el nivell d’erosió actual.
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