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Opinió

Oriol Puig Tomàs

Oriol Puig Tomàs

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Però tu, de què vols escriure?

Vaig conèixer Cristóbal Colón fa gairebé vint anys, quan Diari de Girona va donar un premi a La Fageda. Aquell dia vam arribar gairebé al mateix temps al restaurant on es lliurava el guardó. Mentre esperàvem la resta de convidats, qui va acabar fent de periodista va ser ell. Em preguntava per la meva feina, pel diari, pels temes que cobria. Li vaig explicar que feia poc que estava a la secció d’Economia i que escrivia sobretot d’empreses. Em va fer una pregunta que he recordat moltes vegades: «Però tu, de què vols escriure?». Insistia que l’economia té sempre una dimensió social, perquè darrere d’una empresa, d’un balanç, d’una inversió o d’un conflicte laboral hi ha persones. Semblava una obvietat, però no ho és tant. De vegades el periodisme econòmic corre el risc de quedar atrapat en percentatges i gràfics i oblidar que allò que realment expliquem són decisions que afecten vides.

Cinc o sis anys després vaig tornar a coincidir amb ell en un acte. Em va sorprendre que recordés qui era i, encara més, la conversa que havíem tingut. Aquesta vegada em tocava a mi preguntar. Volia que em donés consells per a emprenedors per incloure’ls en un article a partir de les claus de l’èxit de La Fageda. Però era reaci a donar consells i recepetes generalistes. El que li vaig aconseguir treure per a ser publicat és que qualsevol empresa necessita visió a llarg termini, valors sòlids i un lideratge que fugi de l’arrogància.

Pot semblar poca cosa davant dels grans manuals de gestió, però probablement aquí hi ha una part important del que explica La Fageda: saber què vols fer, per què ho vols fer i comportar-te de manera coherent durant molt de temps. El projecte que el 1982 havia començat amb dos psicòlegs i catorze malalts mentals havia demostrat que una empresa podia competir en un mercat dominat per multinacionals sense renunciar a la seva raó de ser.

Colón va construir un projecte convençut que el treball només té sentit si serveix també per dignificar les persones. I potser aquesta és una idea aplicable molt més enllà de La Fageda. Les empreses, l’economia i també el periodisme s’entenen millor quan recordem que, al final de tot, sempre estem parlant de persones.

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