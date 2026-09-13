Opinió
El groc als parcs i el canvi climàtic
Aquest estiu hem vist moltes imatges de capitals europees, en particular Londres, a les quals la sequera ha deixat parcs i jardins del tot esgrogueïts. Són les noves realitats del canvi climàtic i són ineludibles, només cal observar. L’escalfament global, produït per l’efecte hivernacle progressiu, poques persones s’atreveixen ara a negar-lo gràcies a la feina de la ciència i la divulgació i gràcies a l’activisme ecologista que fa dècades que s’obre pas.
Som una ciutat ben posicionada pel que fa a refugis climàtics públics: la setena capital de tot l’Estat espanyol, com ha explicat Greenpeace. I aquesta setmana es donava a conèixer un article a la prestigiosa revista The Lancet sobre les ciutats europees i els efectes del canvi climàtic, que situa Girona com l’única ciutat catalana que compleix les recomanacions sobre espais verds.
La consciència ecologista, recolzada en un nou sentit comú, també ens obliga a canviar l’òptica sobre el verd urbà. N’hi ha d’haver més, però també ha d’estar adaptat a les noves condicions. La vegetació no és només per fer bonic. En un article a aquestes pàgines, Matías Crowder qualificava de deixadesa que els parcs estiguin grocs, quan això s’explica perquè les espècies plantades són les que corresponen al nostre règim pluvial: s’assequen a l’estiu per renéixer a la tardor.
Crowder també va assenyalar les herbes que creixen als carrers. Sobre això cal dir que també ha canviat la consciència, afortunadament. Ja no s’usa glifosat, el potent herbicida, pels efectes nocius sobre el medi ambient, els animals i les persones. Les herbes a la via pública les retirem a mà i ho fa l’empresa Girona +Neta, que també s’encarrega de la recollida de residus i la neteja viària. Amb la redacció d’un nou contracte de neteja tindrem en compte com això ha canviat i que les hores dedicades a la retirada d’herbes són clarament insuficients. Ara prioritzem aquelles que estan fent malbé el paviment o que dificulten la mobilitat de les persones. Però també afegeixo: no podem confondre tot el que és verd. Hi ha herbes, als escocells, que compleixen la seva funció, més enllà de l’estètica, per a la biodiversitat, la renaturalització, la disminució de l’efecte illa de calor o el drenatge hídric.
Si canvia el clima, i d’acord amb la ciència i la consciència ambiental, també han de canviar les polítiques sobre el verd urbà i la seva complexa gestió. Girona està ben posicionada en aquest àmbit, com també ho està en les xifres de reciclatge de residus. I malgrat que els canvis sempre comporten crítiques i maldecaps, hem de continuar fent pedagogia.
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