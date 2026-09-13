Opinió
Montserrat no, Empúries sí
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat va declarar fa uns dies: «L’energia fotovoltaica i l’eòlica ens fa falta, però amb seny; no posarem molins de vent a Montserrat». Confesso que em va sorprendre molt aquesta afirmació, en primer lloc, per la seva forta càrrega apriorística: és a dir, ens hem dotat de tota mena d’instruments (que si avaluació d’impacte ambiental, que si declaració d’impacte, que si Proencat, que si Plemcat, que si Plater, etc.) però es veu que n’hi ha prou que una autoritat digui «aquí sí, aquí no». Sembla que el seny, quelcom difícil de definir i molt més de mesurar, substitueix qualsevol procediment reglat.
En segon lloc, espero que el fet de descartar Montserrat no sigui per motius religiosos sinó terrenals, com per exemple l’impacte sobre el paisatge. És clar que potser els molins de vent, que fan molta fressa (audible i no audible) puguin pertorbar la meditació dels monjos benedictins o apagar el cant de l’escolania. El poder dels monestirs sobre la implantació d’infraestructures no s’ha de menystenir: no fa massa anys, els cartoixans de Tiana van fer modificar el projecte de la connexió Badalona-Mollet, fins al punt de fer-lo inviable, ja que encara ara la revoltada i estreta carretera de la Conreria és inútil com a alternativa que els vehicles del Maresme que van al Vallès acabin tots petant al nus de la Trinitat.
Bé, doncs amb la mateixa convicció que les autoritats han dit que Montserrat no, pregonen que Empúries sí. En aquest cas no identifico cap motivació religiosa potencial. Potser seria bo tornar a posar monjos a Sant Pere de Rodes... En tot cas, d’ençà que es va produir una declaració d’impacte positiva del Plemcat (veritable cavall de Troia de polígon industrial encara encallat, com ho demostra la potència prevista de l’evacuació elèctrica) els lobbies i els seus portaveus (renovats o no) viuen moments de frenesí, acaronant la pròxima realització d’allò que ens farà capdavanters de l’eòlica marina flotant. Sovint som un mica massa pàmfils per pensar que sense nosaltres el món seria molt pitjor!
Cal tirar endavant com sigui. No importa que un grup de científics experts en el medi litoral, que han treballat a l’entorn al projecte Biopais, alertin d’impactes incompatibles i demanin aplicar el principi de precaució. És igual que perilli la biodiversitat d’un conjunt d’espais naturals propers, que hi hagi una reserva pesquera al bell mig de l’invent, que els cetacis passin sovint per la zona, que no es respecti cap mena d’àrea buffer entre els gegants i les zones protegides, que l’espai sigui pas migratori de moltes espècies d’aus, que el recurs eòlic sembla que ha disminuït significativament des dels primers estudis, que es desconegui quin serà l’efecte sobre els corrents marins que aporten nutrients des de la Roina, i que estudis no de part demostrin que l’impacte visual dels aerogeneradors serà significatiu al fons escènic d’Empúries, de les Medes i de tot el golf de Roses, no és important.
El principal argument, força demagògic, dels partidaris del desplegament ràpid d’andròmines al mar de l’Empordà és que per «petitons» impactes que pugui produir l’eòlica marina a casa nostra, pitjor serà l’escalfament de la Mediterrània que afectaria a tota la biodiversitat. Per tant, millor és el mal petit que el gran. Puc comprar l’argument, però de veritat algú pot creure que l’aportació d’energia elèctrica renovable de 15 MW del Plemcat o com a molt els 3,5 GW del polígon industrial, davant d’una potència elèctrica mundial instal·lada de quasi 10.000 GW, pot resultar significativa per evitar el problema de canvi climàtic, que és global? Qualsevol aportació és ben rebuda, però cal avaluar quin és el cost ecològic d’aquesta engruna. I el debat caldria centrar-lo en dades objectives.
Mentrestant gastem temps i recursos econòmics en miratges, continuem sense aprofitar els avantatges de les renovables descentralitzades, tenim una xarxa elèctrica que no admet tot el que produïm (els anomenats abocaments, que al juliol van suposar a tot l’estat l’11% de l’electricitat renovable disponible) i, així i tot, es vol augmentar la generació, continuem pendents de resoldre l’estabilització del sistema que eviti apagades com la de l’any 2025, es posen noves demandes importants d’energia elèctrica sobre el territori (com els centres de dades o la generació d’hidrogen), es planifica un desplegament de renovables a esquena de la població, el que ha provocat un fort rebuig territorial. I a l’horitzó proper, un tancament de nuclears sense saber encara com se substituirà l’estabilitat i fiabilitat de producció que aporten.
Segons la llei de Pareto, aproximadament el 80% dels efectes provenen del 20% de les causes, sent útil per a prioritzar i optimitzar recursos en diferents àmbits. Crec que valdria la pena tenir-la present quan abordem la transició energètica i combatre les causes importants que provoquen el canvi climàtic. Entestar-nos a voler ser pioners de quelcom que els francesos ja estan fent una mica més amunt de cap de Creus és fer el ximplet, actitud que podria ser fins i tot simpàtica si no fos al preu del paisatge i la biodiversitat del mar de l’Empordà.
Francament, em costa molt comprendre que el seny de Montserrat no l’apliquin també a Empúries!
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