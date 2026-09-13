Opinió
«Sostenella y no enmendalla»
A l’Excm. Sr. Manuel Marchena
Excm. senyor, Vaig seguir totes les sessions del judici que vostè presidí als líders de procés català. Abans n’havia seguit els engarjolaments i les martingales que van fer perquè tots cabessin a la seva sala segona del Tribunal Suprem. També vaig seguir com la seva filla Sofia, que volia ser jutge, emmalaltí i se la deixà passar irregularment a la carrera fiscal. I vaig seguir les seves denegacions de determinats cara a cara com les sol·licitades entre Diego Pérez de los Cobos i el segon dels Mossos d’Esquadra, Ferran López. Vaig sentir vergonya aliena quan el dia 22 de maig del 2019 va menystenir les declaracions sobre la desobediència civil d’un expert mundial com John Paul Lederach i, encara més, quan els dies 28 i 29 de maig va deixar passar vídeos amb testimonis que falsejaven les situacions, doncs, mentre acceptava declaracions de membres de les FCSE que mentien dient que s’havien comportat amb proporció, les xarxes emetien imatges amb la veritat de les estomacades a gent indefensa. Les togues -sobretot Carmen Lamela, Pablo Llarena (que acusant els líders de rebel·lió els podia mantenir en presó preventiva i quedaven automàticament inhabilitats) i vostè-, van voler convertir un conflicte polític en un afer judicial.
«La convivència es lamina, si es generalitza la idea que a Espanya la justícia no la imparteixen jutges, sinó fatxes amb toga.» Són paraules seves del dilluns 13 de juliol passat, al curs «Justícia i Estat de Dret», organitzat per a la Universitat CEU San Pablo a l’Escorial. Hi defensà que els partits polítics no poden exercir l’acusació particular -de la qual, amb límits, és partidari- perquè això «polititza la justícia» i va afegir que «la societat ha de confiar en els seus jutges». Doncs, no, Sr. Marchena. Segons els resultats de l’enquesta sobre justícia de l’Institut 40dB, per a El País i la Cadena SER, tres quartes parts de la població espanyola creu que els partits polítics intenten influir en les decisions judicials i que els jutges es deixen influenciar. Per què serà, Sr. Marchena? Només un 32,2% considera que les resolucions emeses sobre afers polítics són «justes i imparcials». És a dir, el 67,8% creu que les sentències són injustes i parcials.
I sap per què, Sr. Marchena? Per gent com vostès. (I hi compto el TS de Justícia de Catalunya que ha refusat amnistiar J. M. Jové i L. Salvadó.) Per gent que eludeix respondre qüestions com la que li van fer: Abans de dictar sentència del procés, no havia d’haver esperat què deia Europa? (Per què preferí no respondre?) I, per si fos poc, el CGPJ es creua de braços quan vostès no fan el que han de fer. La població no percep que cap jutge hagi estat punit o avisat quan actua malament. Quan la jutgessa Lamela va tenir 21 mesos en presó provisional el Sr. Sandro Rosell, erròniament, quin càstig va rebre? Ser promoguda de l’Audiència Nacional (AN) al Suprem. Arnaldo Otegi va ser condemnat el 2011 a sis anys i mig de presó i inhabilitació -Àngela Murillo presidia el tribunal- i davant la possibilitat que el TEDH conclogués que s’havien vulnerat els seus drets a un judici imparcial, l’1-III- 2016 va sortir de la garjola. El 6-XI-2018 el TEDH va concloure que s’havia vulnerat el seu dret a un tribunal imparcial. M’ho va explicar un magistrat del Suprem: hi va haver togats que ho van celebrar amb cava dient: «Nadie le va a devolver los seis años y pico que ha estado preso». I el problema és que no se n’adonen. Ni amb les clatellades que els donen des d’Europa com la del passat 3-IX del TEDH contra la seva sentència (els tres anys imposats contra els manifestants d’«Aturem el Parlament» del 2011 es considera desproporcionada i el seu invent de «violència ambiental» llençat a la paperera).
Vostès, imbuïts per la unitat d’Espanya, no poden entendre que una part d’aquesta Espanya s’hi trobi malament i desencaixada. Però no permeten que se sàpiga democràticament, amb urnes al carrer. Judicialitzen la política. Voldrien una foto amb algun líder del procés baixant de l’avió amb manilles i un tricorni a cada banda. I no la tindran, aquesta foto. I no la tindran perquè els jutges belgues, alemanys, italians i escocesos no els han donat la raó. No els fa pensar una mica, això sol? La plantofada total va ser la del passat 16-VII al TJUE de Luxemburg avalant l’amnistia pels delictes de malversació i terrorisme, com ja havia fet el passat novembre l’advocat general de la UE, Dean Spielmann. Respecte al primer, presentat pel Tribunal de Comptes, deixa ben clar que l’amnistia no afecta els interessos econòmics de la UE i que la seva aplicació és compatible amb el Dret Comunitari (cal oblidar-se, doncs, dels 3,9 M€ reclamats als expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont). La segona qüestió prejudicial, presentada per l’AN demanava com encaixar en el Dret comunitari els delictes de terrorisme atribuïts a membres dels CDR (Comitès de Defensa de la República). Resposta: no s’ha acreditat que haguessin «causat de manera intencionada greus vulneracions dels drets humans». L’alt tribunal, a més, deixava clar que l’amnistia, amb la finalitat d’«afavorir la reconciliació política únicament en el context d’un moviment polític concret» (Estirant els mots ja hi va haver qui inferia que, per al TJUE, el «moviment polític concret» -posar democràticament les urnes davant la ciutadania- era lícit.)
Aquest mes o el pròxim el TC haurà de resoldre els recursos d’empara de Junqueras i Puigdemont. Si el Constitucional admet l’aplicació íntegra de l’amnistia, llavors des del Tribunal Suprem hauran d’aplicar l’amnistia tant als condemnats amb penes d’inhabilitació (Junqueras, Turull, Romeva i Bassa) com els processats amb rebel·lia (Puigdemont, Puig i Comín), als quals se’ls haurà d’aixecar l’ordre de detenció. Una derrota amb tota regla, Sr. Marchena. Tothom sap que vostès faran els possibles per allargar el retorn de Puigdemont, però pensen arribar a la prevaricació?
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