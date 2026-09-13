Opinió
Urbanisme tàctic i urbanisme obsolet
No el va pas inventar ella, però Ada Colau en va ser una entusiasta impulsora a Barcelona-ciutat. Resumint l’enorme informació que es pot trobar a les xarxes, l’urbanisme tàctic es caracteritza per el seu baix cost i rapidesa: materials econòmics com pintura, tanques, pivots, testos, logos en lloc d’estructures pesades. Una altra característica és que permet fer proves en l’efecte que vol aconseguir: canvis en la mobilitat, us dels espais... com a tercer avantatge, fomenta la implicació de veïns i associacions en el disseny del seu entorn proper.
En uns municipis més que en d’altres, aquest tipus d’urbanisme va arrelant. Blanes n’és un. Així i sobretot, el que anys enrere hagués propiciat un eixamplament de voreres s’ha concretat en un seguit de ratlles, de peus pintats i de pivots que sí, a nivell funcional, donen més amplitud al vianants, però, a nivell estètic han fet perdre imatges genuïnes d’alguns carrers emblemàtics del nucli urbà, com el carrer Raval i el carrer de l’Esperança. Alguns veïns amb els que he parlat valoren, però, més positivament la desaparició de cotxes aparcats als seus carrers que no pas l’encant perdut. M’expliquen que sovint han patit per transitar-hi o entrar amb els seus vehicles al garatge. Uns veïns, pel que sembla, que varen consensuar amb l’ajuntament la millora funcional, en detriment de l’empobriment estètic que comportava. I tots contents, sobretot els responsables de les finances municipals.
De voreres estretes, malmeses, degradades, fins i tot inexistents ni ha un reguitzell a tota la vila. Com que no tots els carrers, per la seva amplada, permeten aplicar-hi el salvífic (econòmicament) urbanisme tàctic, el més probable és que les deficiències segueixin perllongant-se en el temps.
D’infrastructures ineficaces o infrautilitzades en podem trobar també unes quantes. Infrastructures que en el seu moment van jugar el seu paper i actualment o han quedat obsoletes o tenen prestacions migrades. Un exemple paradigmàtic és el conegut com a Pont Verd. Una estructura mastodòntica que es va construir damunt la GI-682 a finals del segle passat per connectar el barris de la Carretera de Lloret- La Pedrera amb els de Mas Borinot- Valldolitg. Un súper pont de ferro amb doble opció de recorregut: una passarel·la i unes escales. Les escales fa anys que estan tancades per la degradació que pateixen i la llarguíssima passarel·la la fa servir molt poca gent.
Fa deu anys (el 2016), la Generalitat va elaborar un projecte per enderrocar el Pont Verd. Llavors, consistori i veïns s’hi varen oposar. L’alcalde, Miquel Lupiáñez, argumentava amb raó: «la gent optarà per travessar directament la carretera i això és molt perillós». Una dècada desprès el pont segueix allà. Una dècada desprès, els solars veïns s’han omplert de grans superfícies i la carretera d’accés Costa Brava, de rotondes que, entre altres funcions, redueixen la velocitat dels vehicles que hi transiten. Qui sap si es podria tornar a considerar la possibilitat d’enderrocar-lo. I com que algunes solucions arquitectònicament menys bigarrades, més sincrètiques i més estètiques resultarien massa cares, dotar la zona amb quelcom tan antic (gairebé urbanisme tàctic!) com uns quants passos amb semàfors. Això sí! equipats amb les tecnologies de prevenció i seguretat més avançades de protecció pels vianants.
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